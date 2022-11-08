Какие марки автомобилей пользуются самым большим спросом у украинцев: топ-5

По данным аналитиков, в октябре было зарегистрировано чуть более 15 тысяч легковых автомобилей, которые привезли из-за границы.

Такое количество импортного секонд-хенда оказалось на 4% ниже, чем показатели предыдущего месяца. А по сравнению с октябрем 2021 года, количество б/у авто сократилось в четыре раза.

И такое количество автомобилей б/у в пять раз превысило покупку новых автомобилей в Украине.

Лидерами октября стали такие марки:

Renault Megane - за месяц было оформлено 945 авто этой модели

Volkswagen Golf - оформлено 846 автомобилей

На третьем месте оказался Volkswaggen Passat - 697 автомобилей

Четвертой в рейтинге оказалась Skoda Octavia - 571 автомобиль

Замыкает пятерку лидеров Ford Focus - в октябре было оформлено 403 автомобиля

За 10 месяцев 2022 года украинские номера получили 357,6 тысячи б\у автомобилей. По сравнению с сентябрем регистрации снизились почти на 17%, а по статистике за год - на 63%.

Новых легковых автомобилей в октябре было зарегистрировано немного больше 3,1 тысячи. По сравнению с сентябрем - на 8% меньше. А по сравнению с прошлым годом - в 2,5 раза меньше.