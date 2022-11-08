Які марки автомобілів мають найбільший попит в українців: топ-5

За даними аналітиків, у жовтні було зареєстровано трохи більше ніж 15 тисяч легкових автомобілів, які привезли з-за кордону.

Така кількість імпортного секонд-хенду виявилася на 4% нижчою, ніж показники попереднього місяця. А порівняно з жовтнем 2021 року, кількість вживаних авто скоротилася вчетверо.

І така кількість автомобілів в п'ять разів перевищила покупку нових автомобілів в Україні.

Лідерами жовтня стали такі марки:

Renault Megane - за місяць було оформлено 945 авто цієї моделі

Volkswagen Golf - оформлено 846 автомобілів

На третьому місці опинився Volkswaggen Passat - 697 автомобілів

Четвертою в рейтингу виявилася Skoda Octavia - 571 автомобіль.

Замикає п'ятірку лідерів Ford Focus - у жовтні було оформлено 403 автомобілі

За 10 місяців 2022 року українські номери отримали 357,6 тисячі автомобілів. Порівняно з вереснем реєстрації знизилися майже на 17%, а за статистикою за рік – на 63%.

Нових легкових автомобілів у жовтні було зареєстровано трохи більше ніж 3,1 тисячі. Порівняно з вереснем – на 8% менше. А порівняно з минулим роком – у 2,5 раза менше.