10 очень бюджетных авто, которые украинцы покупают чаще всего

В Украине особым спросом сейчас пользуются подержанные авто бюджетного ценового сегмента, ведь такие машины очень востребованы на фронте, и популярны в гражданской жизни. При этом, обращают внимание эксперты, заинтересованность гибридами сравнялся с транспортом на бензине.

Какие модели в ценовом диапазоне до 5 тысяч долларов чаще всего интересуют будущих покупателей - читайте в материале ниже.

Каких авто на рынке больше всего

За месяц на рынке бюджетных авто с пробегом преобладали модели бренда Mercedes Benz, свидетельствуют данные аналитики OLX Авто. Так, в период с 13 сентября по 13 октября на ресурсе были представлены 190 объявлений об их продаже.

Также в топ-пятерку предлагаемых вошли марки: Ford (170 предложений), Renault (155), Fiat (140) и Toyota (105).

На какие модели авто - наибольший спрос

По словам специалистов рынка авто с пробегом, за последний месяц покупателей больше всего интересовали бюджетные варианты внедорожников американской марки Jeep. Так, на одно объявление о продаже машины этого бренда отзывалось в среднем 17 желающих.

Также список самых популярных марок дополнили: BMW (14 отзывов на 1 объявление), Great Wall (13), Daewoo (11) и Alfa Romeo (9).

"Если выделить отдельные модели стоимостью до 5 тысяч долларов, то чаще всего украинцы интересовались покупкой моделей Ford Sierra и Daewoo Nexia", - рассказали аналитики.

Также в топ-5 самых популярных авто входят внедорожники Jeep Cherokee 90-х годов выпуска.

При этом две модели марок Renault и Mercedes-Benz имели высокий спрос среди покупателей в сентябре-октябре - это автомобили Renault Kangoo Express и Renault 21, а также Mercedes-Benz 300 и Mercedes-Benz Vito.

10 самых популярных бюджетных машин (по количеству отзывов на OLX Авто)

Данные OLX Авто (13.09.2022 - 13.10.2022)

Авто с каким типом топлива в фаворе

По типу топлива в бюджетном сегменте подержанных машин традиционно преобладают авто на бензине (на ресурсе было 88 541 объявление в период с 13 сентября по 13 октября).

Чуть меньше предлагали автомобили на газу - 78 315 объявлений. А вот выбор среди дизельных авто был значительно меньше - всего 31 636 объявлений.

"При этом, в указанный период сами украинцы больше всего интересовались подержанными машинами на дизеле. Так, на один дизельный автомобиль пришлось в среднем 8 потенциальных покупателей. В то же время после весеннего "бума" на альтернативный вид горючего сохраняется и высокий спрос на гибриды. В среднем семь желающих откликались на одно объявление о продаже гибридного автомобиля", - рассказали аналитики.