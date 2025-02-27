Какие цветы посадить на балконе, чтобы он стал самым красивым в доме

Бальзамин

Бальзамин - это идеальный вариант для балконов, которые не получают много солнечного света. Его компактные кустики достигают высоты 20-25 см и украшены крупными цветами красного, белого или розового цвета.

Это растение любит влажную почву, поэтому нуждается в регулярном и обильном поливе. Однако важно не переувлажнять корни, чтобы избежать гнили. Бальзамин лучше всего растет в полутени, подальше от прямого полуденного солнца.

Чтобы продлить период цветения, регулярно удаляйте увядшие цветы и подкармливайте растение комплексными удобрениями раз в 2-3 недели.

Один из гибридных сортов бальзамина (фото: Википедия)

Клубневая бегония

Клубневая бегония - многолетнее растение, которое поражает своими крупными цветами разных оттенков красного, белого, розового и оранжевого цветов. Она может вырастать до 60 см в высоту, создавая роскошные каскады цветов.

Бегония предпочитает умеренное освещение и нуждается в регулярном поливе, чтобы почва оставалась слегка влажной. Важно избегать застоя воды, чтобы не допустить загнивания корневой системы.

В конце осени клубни бегонии выкапывают, высушивают и хранят в темном прохладном месте при температуре 5-8°C. Для пышного цветения растение можно подкармливать удобрениями для цветущих растений раз в 2 недели.

Клубневая бегония (фото: Википедия)

Виола

Виола, или анютины глазки, - это миниатюрное растение, которое украсит ваш балкон яркими цветами разнообразных оттенков. Обычно она вырастает до 30 см в высоту и имеет многочисленные цветы с разноцветными лепестками.

Виола любит солнечные места или легкую полутень, а также нуждается в умеренном поливе каждые несколько дней. Почва должна оставаться слегка влажной, но не переувлажненной.

Чтобы продлить цветение, регулярно удаляйте увядшие бутоны и удобряйте растение комплексными удобрениями. Виола хорошо переносит прохладную погоду, поэтому может цвести даже осенью.

Виола трехколорная (фото: Википедия)

Душистый горошек

Душистый горошек - это однолетнее растение с ароматными цветами среднего размера красного, белого, розового и фиолетового цветов. Его вьющиеся побеги могут достигать нескольких метров в высоту, поэтому растению нужна опора, например, решетка или сетка.

Душистый горошек предпочитает солнечные места и нуждается в регулярном поливе каждые 2-3 дня. Почва должна быть слегка влажной, но важно избегать застоя воды. Для обильного цветения стоит подкармливать растение удобрениями для цветущих культур раз в две недели. Удаляя увядшие цветы, вы стимулируете появление новых бутонов.

Душистый горошек (фото: Википедия)

Ипомея

Ипомея - это быстрорастущее вьющееся растение с крупными цветами белого, синего и пурпурного цветов. Она идеально подходит для вертикального озеленения балконов и террас, создавая живую цветущую стену. Для роста ипомеи нужна опора, такая как шпалера или сетка.

Растение любит солнечные места и нуждается в регулярном поливе, особенно в жаркие дни - каждые 2-3 дня. Ипомея хорошо переносит жару, но требует дренированной почвы, чтобы избежать застоя воды. Для стимуляции обильного цветения можно подкармливать ее калийными удобрениями раз в две недели.

Ипомея (фото: Википедия)

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