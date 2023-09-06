Как правильно посчитать бюджет для поездки на отдых: о каких нюансах не стоит забывать

При планировании любой поездки самой важной частью является бюджет. Именно от этого пункта зависит, сможете ли вы позволить себе дополнительные развлечения, купить сувениры на память и посетить несколько хороших ресторанов. Порой именно правильный рассчитанный финансовый план вам покажет, можете ли вы поехать в желаемую страну или город.

Как правильно нужно рассчитать бюджет для путешествия, отпуска и короткой поездки на выходные - читайте в материале Styler.

Билеты и жилье

Первый пункт вашего бюджета - это дорога и проживание. Если вы увидели акцию на билеты и вам сразу же захотелось совершить небольшое путешествие, не торопитесь. Проверьте даты акции, так как многие авиакомпании хитрят и могут в сентябре предлагать билеты по очень низкой цене на апрель следующего года.

Следующий этап - цены на аренду жилья. К примеру, во многих европейских столицах цена аренды маленьких апартаментов отнюдь не в центре города может обойтись от 100 евро в сутки. Вы отлично сэкономите на билетах, но все ваши средства уйдут на жилье.

Проверьте сайты по аренде жилья и поищите для себя подходящий вариант. Сверьтесь с тем, где квартира или номер в гостинице дешевле, попробуйте вводить разные даты.

Цены в магазинах и кафе

Билеты уже куплены, гостиница забронирована, и вы уже знаете, сколько вам понадобится денег на основные пункты. Далее - изучите местность, где вы забронировали жилье.

Узнайте, какие там есть магазины и кафе, посмотрите цены на продукты и готовые блюда. Это вам поможет составить приблизительный бюджет на питание на все дни вашего отдыха.

На свой телефон стоит скачать офлайн-карты той местности, где вы будете отдыхать и отметить нужные вам места.

Транспорт

Обязательно заранее изучите транспортную систему того места, куда вы едете. Вам нужно знать, как добраться от аэропорта или вокзала до места проживания и обратно. А также выясните, какой городской транспорт ходит вблизи вашего места проживания и какая там система оплаты.

Дело в том, что во многих странах в общественном транспорте пользуются специальными картами для проезда - на день, неделю, на час. И купить такую карту можно не везде, а только в специальных точках продажи. Оплатить проезд у водителя будет невозможно. Как вариант - только картой или только наличкой.

Узнайте, сколько стоит проезд, какая цена такой карты и на какую сумму вам нужно будет ее пополнить, чтобы свободно перемещаться. Необходимую сумму впишите в свои расчеты.

Форумы путешественников

Найдите в интернете форумы и чаты, в которых обсуждается конкретный город или страна. Именно там вы сможете почерпнуть немало важной информации - о бытовых вопросах, о стоимости обедов и ужинов в ресторанах, о местах, где можно купить недорого экскурсию, и о транспорте. Порой путешественники делятся собственным опытом и детально расписывают свои траты.

Карты и наличные

Вы удивитесь, но есть много стран, которые до сих пор пользуются в основном наличными деньгами или используют карты собственных платежных систем. Для этого вам необходимо знать, какие карты и где можно использовать и сколько денег, а также в какой валюте, вам понадобится наличными.

Сувениры и экскурсии

Не торопитесь скупать сувениры на базарчиках в центре города или сразу же брать там экскурсии. Как правило, там цены значительно выше и рассчитаны на туристов, которые заранее не продумывают свою поездку. К примеру, прогулка на катере с причала в центре города вам обойдется в 20 евро, а на такой же станции катеров, которая находится через несколько улиц - уже 15 евро.

Такая же ситуация и с сувенирами. И кстати, есть сетевые магазины с сувенирной продукцией, где цены значительно ниже, чем на лотках в центре города.

И еще один важный нюанс - собрав всю нужную информацию и зная цены, заранее ограничьте сумму, которую вы хотите потратить на сувениры и развлечения.

Дополнительные траты

Без них не обходится фактически ни одна поездка. Вы уже посчитали, сколько вам нужно на проживание, питание, транспорт, сувениры и развлечения. Теперь добавьте еще 10-20% - на непредвиденные расходы.

Вам будет намного спокойнее, даже если эти деньги вам не понадобятся, чем, когда у вас останется еще 2 дня отпуска, а денег уже будет в обрез или вам понадобится что-то срочно купить, что не входит в основной бюджет.