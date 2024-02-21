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Какие цвета будут в моде? Pinterest показал пять главных оттенков 2024 года (фото)

Среда 21 февраля 2024 19:15
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Какие цвета будут в моде? Pinterest показал пять главных оттенков 2024 года (фото) Фотохостинг Pinterest определил палитру из пяти оттенков на основании своего ежегодного прогноза модных тенденций (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Pinterest запустил новый проект Pinterest Palette. Это подборка цветов и оттенков, которые будут трендовыми в 2024 году. Предполагается, что её будут обновлять каждый год.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Pinterest Business.

В этом году креативная команда Pinterest проанализировала тенденции Pinterest Predicts 2024 и выделила поисковые запросы, связанные с цветами. Затем были выбраны описания самых распространённых оттенков, встречающихся среди популярных ключевых слов. Результатом стало выявление пяти цветов и их оттенков.

Desert Orange ("Оранжевая пустыня")

Эксперты Pinterest описывают этот цвет как насыщенный, яркий и тёплый. Оранжевый оттенок, выбранный в этом году, вдохновлен трендами Dirt Flirts (путешествия, превращающиеся во "внедорожный спорт"), Groovy Nuptials (ретро, диско и свадьбы в стиле 1970-х) и Jazz Revival (винтажный джаз).

Какие цвета будут в моде? Pinterest показал пять главных оттенков 2024 года (фото)Desert Orange ("Оранжевая пустыня") (фото: Pinterest Business)

Gummy Pink ("Розовый мармелад")

Оттенок Gummy Pink, сочетающий в себе пыльно-розовые и яркие румяные оттенки, вдохновлен трендами, такими как Kitchens (декорирование кухонных пространств винтажной бытовой техникой и яркими красками), Bow Stacking (популярность узоров в виде бантов) и Melty Mashups (смешивание любимых блюд - от "кесадильи из бургеров" до "пирожков с пиццей").

Какие цвета будут в моде? Pinterest показал пять главных оттенков 2024 года (фото)Gummy Pink ("Розовый мармелад") (фото: Pinterest Business)

Aqua Blue ("Синяя вода")

Оттенок, возникший из вдохновения водной стихией, представляет собой "глубокое синее море". Его формирование опирается на тренды Be Jelly (присутствие медуз в различных сферах: от домашнего декора до идей в области красоты), Blue Beauty (аквамарин и макияж в стиле 1960-х) и Hot Metals (холодные серебристые оттенки и смелый хром).

Какие цвета будут в моде? Pinterest показал пять главных оттенков 2024 года (фото)Aqua Blue ("Синяя вода") (фото: Pinterest Business)

Moss Green ("Зелёный мох")

Темно-оливковый оттенок, сочетающийся с лаймовым зеленым, объединяет в себе различные тенденции, такие как Aquatecture (дизайн маленьких аквариумов), Tropic Like It's Hot (предпочтение блюд с тропическими нотками, тренды в домашнем декоре и модные образы) и Making a Racket (интерес к бадминтону).

Какие цвета будут в моде? Pinterest показал пять главных оттенков 2024 года (фото)Moss Green ("Зелёный мох") (фото: Pinterest Business)

Mocha Brown ("Коричневый мокко")

Ещё одним основным цветом 2024 года становится "любимая чашка чая" - карамельный с серовато-коричневым подтоном. В этом сезоне коричневый оттенок сочетает в себе элементы трендов, таких как Cafécore (предпочтение домашним кофемашинам) и Western Gothic (страсть к декору, включающему в себя винтажный американский стиль с глубокими серыми оттенками).

Какие цвета будут в моде? Pinterest показал пять главных оттенков 2024 года (фото)Mocha Brown ("Коричневый мокко") (фото: Pinterest Business)

Напомним, что дизайнеры показали цвета кухонных шкафов, которые всегда в тренде.

Мы также писали про трендовые цвета на весну-лето 2024, которые показала стилист.

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