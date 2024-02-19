Дизайнеры показали цвета кухонных шкафов, которые всегда в тренде
Кухня - важное место в доме, где нужно создать комфортную атмосферу. Также есть оттенки кухонных шкафов, которые будут всегда в тренде.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Homes & Gardens.
Шиферно-голубой
Такие цвета напоминают смесь серого и голубого.
Американский дизайнер Кэти Куо рассказала, что шиферно-голубой цвет - это как не очень яркий цвет, поэтому его легко сочетать с несколькими стилями декора и другими цветами.
"Вы можете быть уверены, что этот цвет точно не выйдет из моды!" - отметила она.
Если вы приобретете шкафы такого оттенка, то выбрать столешницы будет несложно. На фоне этого цвета будет прекрасно будет выглядеть и дерево, и мрамор.
Кухня шиферно-голубого цвета (фото: homesandgardens)
Нежно-розовый
Следует искать такой нежно-розовый оттенок, где цвет едва присутствует, мягкий и даже больше похож на цвет кожи. Этот оттенок идеально сочетается с черным и зеленым, но не создает контраста, а лишь гармоническую комбинацию.
Нежно-розовый цвет кухни (фото: homesandgardens)
Дерево
Натуральные деревянные оттенки вернулись в моду и создают тепло для кухни.
Дизайнер Кристина Гаррисон отметила, что можно использовать разные столешницы с этим цветом.
Деревянные шкафы бывают разных оттенков - более светлые и очень темные. Следует подумать о добавлении светлых деталей во избежание создания тусклости.
К примеру, можно сделать остров в древесных тонах с белым или кремовым периметром, чтобы сбалансировать светлые и темные элементы.
Кухня в деревянном стиле (фото: homesandgardens)
Темно-синий
Вечную кухню можно создать, используя более глубокие тона на кухонных шкафах. Одним из оттенков является темно-синий.
Этот оттенок придает тепло и глубину цвета.
Темно-синие оттенки лучше всего сочетаются с белой столешницей.
Темно-синий оттенок кухни (фото: homesandgardens)
Ранее мы сообщали, как незаметно разместить вытяжку на кухне.
Также мы писали, с какой комнаты лучше начинать ремонт дома.