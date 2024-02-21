Які кольори будуть у моді? Pinterest показав п'ять основних відтінків 2024 року (фото)

Pinterest розпочав новий проект Pinterest Palette. Це добірка кольорів та відтінків, які будуть трендовими у 2024 році. Передбачається, що її оновлюватимуть щороку.

Цього року креативна команда Pinterest проаналізувала тенденції Pinterest Predicts 2024 та виділила пошукові запити, пов'язані з квітами. Потім були обрані описи найпоширеніших відтінків, що зустрічаються серед найпопулярніших ключових слів. Результатом стало виявлення п'яти кольорів та їх відтінків.

Desert Orange ("Помаранчева пустеля")

Експерти Pinterest описують цей колір як насичений, яскравий та теплий. Помаранчевий відтінок, обраний цього року, натхненний трендами Dirt Flirts (подорожі, що перетворюються на "позашляховий спорт"), Groovy Nuptials (ретро, диско та весілля у стилі 1970-х) та Jazz Revival (вінтажний джаз).

Desert Orange ("Помаранчева пустеля") (фото: Pinterest Business)

Gummy Pink ("Рожевий мармелад")

Відтінок Gummy Pink, що поєднує в собі курно-рожеві та яскраві рум'яні відтінки, натхненний трендами, такими як Kitchens (декорування кухонних просторів вінтажною побутовою технікою та яскравими фарбами), Bow Stacking (популярність візерунків у вигляді бантів) та Melty Mashu від (змішування улюблених страв - від "кесадильї з бургерів" до "пиріжків з піцою").

Gummy Pink ("Рожевий мармелад") (фото: Pinterest Business)

Aqua Blue ("Синя вода")

Відтінок, що виник з натхнення водною стихією, являє собою "глибоке синє море". Його формування спирається на тренди Be Jelly (присутність медуз у різних сферах: від домашнього декору до ідей в галузі краси), Blue Beauty (аквамарин та макіяж у стилі 1960-х) та Hot Metals (холодні сріблясті відтінки та сміливий хром).

Aqua Blue ("Синя вода") (фото: Pinterest Business)

Moss Green ("Зелений мох")

Темно-оливковий відтінок, що поєднується з лаймовим зеленим, поєднує в собі різні тенденції, такі як Aquatecture (дизайн маленьких акваріумів), Tropic Like It's Hot (перевага страв з тропічними нотками, тренди в домашньому декорі та модні образи) та Making a Racket (інтерес до бадмінтону).

Moss Green ("Зелений мох") (фото: Pinterest Business)

Mocha Brown ("Коричневий мокко")

Ще одним основним кольором 2024 стає "улюблена чашка чаю" ​​- карамельний з сірувато-коричневим підтоном. Цього сезону коричневий відтінок поєднує в собі елементи трендів, таких як Cafécore (перевага домашнім кофемашинам) і Western Gothic (пристрасть до декору, що включає вінтажний американський стиль з глибокими сірими відтінками).

Mocha Brown ("Коричневий мокко") (фото: Pinterest Business)