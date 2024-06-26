ua en ru
Ср, 26 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Родившиеся в Японии: топ-5 собак с восточными корнями

Среда 26 июня 2024 22:15
UA EN RU
Родившиеся в Японии: топ-5 собак с восточными корнями Национальные собаки Японии (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Японские породы собак обычно очень энергичны и активны. Исторически они занимали разные роли: от охотников на больших животных до компаньонов богатейших членов общества.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список из 5 пород собак, считающихся национальными для Японии.

Акита-ину

  • Рост: 60-75 см
  • Вес: 30-60 кг
  • Продолжительность жизни: 10-13 лет.

Это смелые, сильные и преданные собаки. Сейчас они являются популярными домашними любимцами, хотя их густая двойная шерсть требует определенного ухода.

Акита была тайно переправлена ​​в Соединенные Штаты самолетом после Второй мировой войны и быстро завоевала сердца американских военнослужащих. Это способствовало росту популярности породы в Америке.

Эти тихие, независимые собаки с подозрением относятся к незнакомцам, но очень игривые и ласковые со своими семьями.

Родившиеся в Японии: топ-5 собак с восточными корнями

Как выглядит акита: порода легендарной собаки Хатико (фото: Википедия)

Сиба-ину

  • Рост: 30-45 см
  • Вес: 8-10 кг
  • Продолжительность жизни: 13-16 лет.

Сиба-ину в переводе с японского означает "кустарник", обозначая местность, где с давних времен эта собака охотилась на птиц и другую мелкую дичь. Это старая порода, насчитывающая более 3000 лет.

Эта собака - один из самых маленьких членов неспортивной группы Американского клуба собачников, который время от времени охотится вместе со своими владельцами на крупных животных, включая оленей, медведей и кабанов.

Это уверенная в себе собака, известная "криком сиба" - уникальным звуком возбуждения. Сейчас сиба-ину считается самой популярной собакой-компаньоном в Японии благодаря своему активному, внимательному и добродушному характеру.

Родившиеся в Японии: топ-5 собак с восточными корнями

Самец и самка сиба-ину на зимней прогулке (фото: Википедия)

Хоккайдо

  • Высота: 45-50 см
  • Вес: 20-30 кг
  • Продолжительность жизни: 12-15 лет.

Хоккайдо-ину считается одной из самых старых и диких собак японского происхождения. Это смелая, спортивная и крепкая по телосложению порода, которой была поручена работа по охране, охоте и катанию на санях.

Эта собака чрезвычайно редка за пределами Японии.

Хоккайдо - преданная, достойная собака, обладающая большой выносливостью и силой. Они послушны и очень бдительны. Из них исходят верные и преданные своему делу компаньоны.

Однако эти собаки могут стать робкими, если не будут должным образом социализированы.

Родившиеся в Японии: топ-5 собак с восточными корнями

Собаки породы хоккайдо (фото: Википедия)

Кисю

  • Высота: 45-55 см
  • Вес: 13-28 кг
  • Продолжительность жизни: 11-13 лет.

Кишу Кен (также кисю) произошли от древних собак среднего размера, которые бродили по японским горам.

Раньше их использовали для охоты на кабана, оленя и других крупных животных. Охотники предпочитали белую расцветку этой собаки, как более заметную. Порода была выведена в регионе Вакаяма.

До 1934 года можно найти кисю тигрового, красного, белого и пятнистого цветов. Однако после 1945 года пятнистый окрас больше не встречался.

Родившиеся в Японии: топ-5 собак с восточными корнями

Кисю белого цвета (фото: Википедия)

Сикоку

  • Высота: 45-55 см
  • Вес: 15-25 кг
  • Продолжительность жизни: 10-12 лет.

Сикоку (также известная как "Сикоку-ину" или "Кочи-Кен") - аборигенная японская порода, которая раньше была охотничьей собакой. Японцы высоко ценили их способности к отслеживанию дичи, особенно кабана.

Эти собаки известны своей выносливостью, интеллектом и внимательностью. Хотя они страстные охотники, это не мешает им быть послушными своему владельцу.

Родившиеся в Японии: топ-5 собак с восточными корнями

Собака породы сикоку (фото: Википедия)

Кстати, раньше мы публиковали топ-5 удивительных фактов, почему животные превосходят человека.

Читайте также, как обычные птицы превращаются в кровожадное "камикадзе" и что происходит дальше.

При написании материала были использованы источники: The Spruce Pets и Википедия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цікаві факти Животные
NEWS
В приложении "Резерв+" появился статус бронирования от мобилизации
В приложении "Резерв+" появился статус бронирования от мобилизации