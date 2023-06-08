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Какие комнатные растения нельзя принимать в подарок, чтобы избежать несчастья

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Четверг 08 июня 2023 19:02
Какие комнатные растения нельзя принимать в подарок, чтобы избежать несчастья Какие комнатные растения нельзя дарить (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Комнатные цветы обладают живой энергетикой и могут влиять на людей и дом, где они находятся. Поэтому существуют приметы, которые предупреждают, что к дарению цветов нужно относиться с осторожностью.

Какие растения нельзя принимать в подарок - читайте на Styler ниже.

Кактус

Кактусы - это прочные и стойкие растения, которые ассоциируются с выносливостью и защитой. Согласно примете, дарение кактуса считается несчастливым знаком.

Существует мнение, что такое растение привлекает негативную энергию и может вызвать неудачу или вызвать проблемы в отношениях и семье.

Какие комнатные растения нельзя принимать в подарок, чтобы избежать несчастьяКактусы (freepik)

Бегония

Это красивые цветущие растения, доступные во множестве разнообразных сортов. Однако, существует примета, что подарок бегонии может нанести несчастье или привлечь болезни. Многие верят, что она несет с собой негативную энергию и может нарушить гармонию в доме.

Какие комнатные растения нельзя принимать в подарок, чтобы избежать несчастья

Бегония (freepik)

Желтые розы

Желтый цвет роз связывают с изменой, ссорами или разрушением отношений. Примета говорит, что дарение желтой розы может привести к разрыву отношений, поэтому следует избегать таких цветов.

Какие комнатные растения нельзя принимать в подарок, чтобы избежать несчастьяЖелтая роза (freepik)

Фиалка

Ее можно дарить только родственникам, потому что она очень чувствительна к изменениям энергетического фона.

Этот цветок действует как счастливый семейный талисман, поэтому посторонним людям лучше дарить фиалку только в том случае, когда она только что была куплена в магазине.

Какие комнатные растения нельзя принимать в подарок, чтобы избежать несчастьяФиалка (freepik)

Денежное дерево

Нельзя отдавать денежное дерево из своего дома завистливым друзьям, родственникам или коллегам. Такой поступок может отнять вашу энергию и финансовое благополучие.

Какие комнатные растения нельзя принимать в подарок, чтобы избежать несчастьяДенежное дерево (flickr)

Важно, если вы принимаете в подарок растение от человека, которому не совсем доверяете, то лучше откупиться. Надо дать что-то вместо того, можно несколько монет или какой-нибудь подарок.

Ранее мы сообщали, как понять, что комнатное растение нуждается в немедленной подкормке.

Также мы писали, что делать с корнями торчащей из горшка орхидеи.

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