Какие комнатные растения нельзя принимать в подарок, чтобы избежать несчастья

Комнатные цветы обладают живой энергетикой и могут влиять на людей и дом, где они находятся. Поэтому существуют приметы, которые предупреждают, что к дарению цветов нужно относиться с осторожностью.

Какие растения нельзя принимать в подарок - читайте на Styler ниже .

Кактус

Кактусы - это прочные и стойкие растения, которые ассоциируются с выносливостью и защитой. Согласно примете, дарение кактуса считается несчастливым знаком.

Существует мнение, что такое растение привлекает негативную энергию и может вызвать неудачу или вызвать проблемы в отношениях и семье.

Кактусы (freepik)

Бегония

Это красивые цветущие растения, доступные во множестве разнообразных сортов. Однако, существует примета, что подарок бегонии может нанести несчастье или привлечь болезни. Многие верят, что она несет с собой негативную энергию и может нарушить гармонию в доме.

Бегония (freepik)

Желтые розы

Желтый цвет роз связывают с изменой, ссорами или разрушением отношений. Примета говорит, что дарение желтой розы может привести к разрыву отношений, поэтому следует избегать таких цветов.

Желтая роза (freepik)

Фиалка

Ее можно дарить только родственникам, потому что она очень чувствительна к изменениям энергетического фона.

Этот цветок действует как счастливый семейный талисман, поэтому посторонним людям лучше дарить фиалку только в том случае, когда она только что была куплена в магазине.

Фиалка (freepik)

Денежное дерево

Нельзя отдавать денежное дерево из своего дома завистливым друзьям, родственникам или коллегам. Такой поступок может отнять вашу энергию и финансовое благополучие.

Денежное дерево (flickr)

Важно, если вы принимаете в подарок растение от человека, которому не совсем доверяете, то лучше откупиться. Надо дать что-то вместо того, можно несколько монет или какой-нибудь подарок.