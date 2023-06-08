Какие комнатные растения нельзя принимать в подарок, чтобы избежать несчастья
Комнатные цветы обладают живой энергетикой и могут влиять на людей и дом, где они находятся. Поэтому существуют приметы, которые предупреждают, что к дарению цветов нужно относиться с осторожностью.
Какие растения нельзя принимать в подарок - читайте на Styler ниже.
Кактус
Кактусы - это прочные и стойкие растения, которые ассоциируются с выносливостью и защитой. Согласно примете, дарение кактуса считается несчастливым знаком.
Существует мнение, что такое растение привлекает негативную энергию и может вызвать неудачу или вызвать проблемы в отношениях и семье.
Кактусы (freepik)
Бегония
Это красивые цветущие растения, доступные во множестве разнообразных сортов. Однако, существует примета, что подарок бегонии может нанести несчастье или привлечь болезни. Многие верят, что она несет с собой негативную энергию и может нарушить гармонию в доме.
Бегония (freepik)
Желтые розы
Желтый цвет роз связывают с изменой, ссорами или разрушением отношений. Примета говорит, что дарение желтой розы может привести к разрыву отношений, поэтому следует избегать таких цветов.
Желтая роза (freepik)
Фиалка
Ее можно дарить только родственникам, потому что она очень чувствительна к изменениям энергетического фона.
Этот цветок действует как счастливый семейный талисман, поэтому посторонним людям лучше дарить фиалку только в том случае, когда она только что была куплена в магазине.
Фиалка (freepik)
Денежное дерево
Нельзя отдавать денежное дерево из своего дома завистливым друзьям, родственникам или коллегам. Такой поступок может отнять вашу энергию и финансовое благополучие.
Денежное дерево (flickr)
Важно, если вы принимаете в подарок растение от человека, которому не совсем доверяете, то лучше откупиться. Надо дать что-то вместо того, можно несколько монет или какой-нибудь подарок.
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