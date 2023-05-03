Что делать с корнями орхидеи, которые торчат из горшка

Если корни вашей домашней орхидеи торчат из горшка - не следует волноваться, это абсолютно нормальное явление. Но растению нужно помочь, пересадив его в более удобный горшок.

Что делать при этом явлении - рассказали в издании Sante Plus.

Что нужно знать о корнях орхидеи

То, что вы видите торчащими из горшка, - это воздушные корни. Они встречаются у орхидей фаленопсис и эпифитов. Если наземные орхидеи укореняются в земле, то эпифитные орхидеи растут скорее над землей, используя свои воздушные корни.

Почему корни орхидеи торчат из горшка?

Видя орхидеи, выращенные в горшках, мы забываем, что это эпифитные растения. То есть они могут расти без проблем на деревьях или скалах. У них есть воздушные корни, которые захватывают влагу из воздуха. Однако, не все орхидеи являются эпифитами.

Орхидеи имеют два типа корней. Воздушные корни и корни, растущие в земле, как и у всех растений. Воздушные корни помогают орхидее поглощать влагу и питательные вещества из воздуха. Воздушные корни - толстые и покрыты губчатым слоем, состоящим из мертвых клеток, который называется веламеном. Этот слой действует как тонкая кожа, которая помогает орхидее поглощать воду и азот, удерживая ее прикрепленной к коре дерева, на котором она растет.

Эпифитным орхидеям для выживания необходима влага. Если в вашем доме не такая влажность, как в их естественной среде обитания, воздушные корни вылезут из горшка в поисках водяного пара в воздухе. Помните, что орхидеи — это тропические растения и нуждаются в влажности и тепле.

Если корни торчат из горшка, это также может означать, что ваше растение становится выше, и поэтому горшок стал для них тесным.

Что делать с торчащими корнями?

В таком случае орхидею нужно пересадить. Выньте орхидею из горшка.

Перед пересадкой орхидеи можно замочить горшок в прохладной, но не холодной воде на 30 минут. Это смягчит среду для выращивания орхидеи и ослабит ее, чтобы легко вытащить корни из горшечной смеси.

Прежде чем пересаживать растение, проверьте его корни. Если они все еще зеленые или белые, ваше растение здорово.

Также желательно выращивать орхидеи в прозрачном горшке, чтобы при необходимости можно было проверить внешний вид ее корней.

Обрежьте коричневые или отмершие воздушные корни орхидеи. Если вы заметили, что корни орхидеи мягкие, серого или коричневого цвета, значит, они сгнили. Обрежьте их чистыми продезинфицированными секаторами, чтобы предотвратить заражение здоровых корней.

Вот как пересадить растение

Возьмите прозрачный горшок, немного большего размера, чем исходный, чтобы корни могли ловить дневной свет.

Орхидеям нужен свет, чтобы лучше расти. Убедитесь, что в горшке есть дренажные отверстия, чтобы вода могла стекать. Как известно, застой воды может привести к загниванию корней вашей орхидеи.

Выберите специальную почву для орхидей или смесь коры. Это обеспечивает хороший дренаж и создает воздушные карманы для аэрации корней орхидей и предотвращения гниения. Вы можете заполнить горшок неглубоким слоем мелких камней или гальки, чтобы улучшить дренаж.

После удаления гнилых корней поместите орхидею в новый горшок. Не сгибайте и не жмите корни. Также будьте осторожны, чтобы не обрезать нависающие корни, если они все еще здоровы. Помните, что орхидея питается корнями.

Чтобы избежать шока после пересадки, поместите орхидею в прохладное место с хорошей циркуляцией воздуха и не поливайте ее в течение нескольких дней;