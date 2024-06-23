Где запрещено курить в Украине: полиция напомнила список мест

В Украине запрещено уже несколько лет действует антитабачный закон.

О том, в каких местах запрещено курить, сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Запорожской области.

Правоохранители напомнили, что курение является только вредным для здоровья, а еще и может понести за собой административную ответственность. Речь о случаях, когда курят в запрещенных для этого местах.

Напоминаем вам, где не стоит курить табачные изделия и электронные папиросы:

на детских площадках;

на остановках общественного и в транспорте общего пользования;

в подземных переходах;

в аэропортах и на вокзалах;

в помещениях заведений ресторанного хозяйства, гостиниц и общежитий;

в помещениях и территории заведений здравоохранения, учебных заведений и учреждений физической культуры;

в подъездах жилых домов;

в лифтах и таксофонах;

в помещениях органов государственной и местного самоуправления.

"За курение табачных изделий в местах, где это запрещено законом, предусмотрена административная ответственность по ст. 175-1 КУоАП", - сказано в сообщении.

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