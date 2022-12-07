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Отключение света - не проблема. На какую работу с высокой з/п можно устроиться сейчас в Украине

Новина українською →
Украина, Среда 07 декабря 2022 11:15
Отключение света - не проблема. На какую работу с высокой з/п можно устроиться сейчас в Украине Как изменился рынок труда на фоне отключений света (коллаж: Styler)
Автор: Анна Шиканова

Украинцы адаптируются под любые обстоятельства и стараются работать, несмотря на блэкауты и проблемы с интернетом и светом. Бизнес продолжает работать и предлагает новые рабочие места, а в списке городов с вакансиями снова появился Херсон.

Что происходит сейчас на рынке труда и как он отреагировал на проблемы с электроэнергией, а также кому сейчас платят больше всего - читайте в материале ниже.

Что сейчас предлагают украинцам работодатели

Как рассказали аналитики Work.ua, самая лучшая динамика на рынке труда за последний месяц - в прифронтовых городах. В освобожденном Херсоне в три раза выросло количество вакансий. А в списке благ, которые предлагают работодатели, добавились генераторы и старлинки - вместо кофе и печенья.

Среди работодателей сейчас основной тренд - забота о безопасности и комфорте своих работников. Рынок труда с каждым месяцем становится крепче и процессы адаптации сейчас проходят в разы быстрее.

После массового ракетного обстрела количество вакансий упало на 70%, а после обстрелов 15 и 23 ноября - всего на 30% и спад был максимум на один день.

Наличие света и связи сейчас стало одной из конкурентных преимуществ работодателей.

В объявлениях это выглядит теперь так:

  • Работаем без света (есть генератор)
  • Важно: в офисе работает генератор и есть постоянный интернет
  • Старлинк, генератор, собственное отопление на дровах - это все мы приобрели, чтобы в офисе было комфортно работать даже во время тотального блэкаута
  • В это нелегкое время наши сотрудники, независимо от города или проекта работы имеют рабочие места, наличие генератора и комфорта.
  • Офис оборудован безопасным укрытием, генераторами, связью, поэтому даже в этих сложных условиях мы продолжаем работать и создавать новые рабочие места.

Где сейчас много вакансий

За ноябрь только на одном портале по поиску работы появилось почти 55 тысяч вакансий. Это на 4% меньше, чем в октябре - но сказывается еще и сезонное снижение деловой активности. В 2021 году количество вакансий было меньше на 8% в период октября-ноября.

Отключение света - не проблема. На какую работу с высокой з/п можно устроиться сейчас в УкраинеВ ноябре появились новые вакансии в Херсоне - за несколько недель около 100 предложений. Также больше появилось вакансий в Донецкой, Николаевской и Харьковской областях.

Однако пятерка лидеров пока не изменилась. Больше всего предложений о работе сейчас в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Ивано-Франковской областях.

В Ивано-Франковской области есть небольшой рост, так как в этом регионе началась подготовка к зимнему туристическому сезону.

Отключение света - не проблема. На какую работу с высокой з/п можно устроиться сейчас в УкраинеОтключение света - не проблема. На какую работу с высокой з/п можно устроиться сейчас в Украине

Кого сейчас ищут в Украине и сколько платят

Больше всего предложений сейчас в сфере розничной торговли. Также появляются новые вакансии в категориях:

  • Охрана и безопасность
  • Бухгалтерия, аудит
  • Телекоммуникация и связь

В топе предложений о работе сейчас:

  • Продавец-консультант
  • Менеджер по продажам
  • Бухгалтер
  • Водитель
  • Повар

Соответственно, стала падать и конкуренция. За прошлый месяц она упала на 7%, а это значит, что все меньше украинцев сейчас без работы. Сложнее всего сейчас найти работу в Харьковской, Киевской и Одесской областях.

Отключение света - не проблема. На какую работу с высокой з/п можно устроиться сейчас в Украине

Больше всего соискателей сейчас в Киевской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областях. Многие предпочитают удаленную работу.

Самые высокие зарплаты сейчас - в Киевской области, а также за дистанционную работу. В Харьковской области за ноябрь оклады выросли в среднем на 3% и достигли среднего уровня по стране - 15 000 гривен.

За работу дистанционно сейчас предлагают около 22 500 гривен. В Киевской области зарплаты не выросли и составляют сейчас - 17 500 гривен.

Самые высокие зарплаты сейчас вне сферы IT:

  • Медиа байер - 70 000 гривен
  • Водитель-международник - 41 250 гривен
  • Визовый менеджер - 37 250 гривен
  • Менеджер операционной деятельности, рихтовщик, риелтор - 30 000 гривен
  • Ассистент веб-дизайнера - 27 500 гривен
  • Самая низкая зарплата сейчас у уборщиков и санитаров - 8000 гривен

Отключение света - не проблема. На какую работу с высокой з/п можно устроиться сейчас в Украине

Кстати, ранее мы писали о том, кому сейчас в Украине платят зарплату ниже среднего.

А еще рассказывали о том, что украинцам теперь стало легче искать работу за границей.

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