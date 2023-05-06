10 стильных причесок, которые подарят вам "вторую молодость": фотопримеры

Стильная и удачно подобранная прическа способна скрыть реальный возраст и омолодить вас на десяток лет. Есть по меньшей мере 10 вариантов, которые способны это сделать.

Длинные прямые волосы

Длинные прямые волосы с закрученными кончиками, спадающими на плечи, очень привлекательно выглядят. Такая прическа визуально сделает вас моложе. Главное, чтобы волосы были здоровыми и блестящими.

Хороший вариант прически для зрелых женщин (скриншот)

Беспорядочная коса на одну сторону

Хотя косы на одну сторону выглядят гламурно на молодых девушках, они тоже подойдут и зрелым женщинам. Стоит хотя бы время от времени делать себе такую прическу, она омолодит.

Удачный вариант прически для зрелых (скриншот)

Волнистый боб

Простой волнистый боб может помочь женщинам выглядеть моложе, привлекательнее и современнее. Легкие локоны придают непринужденность образу, а это само по себе ассоциируется с молодостью.

Удачный вариант прически для зрелых женщин (скриншот)

Прическа "большой взрыв"

Большая челка, которая немного скрывает глаза, также может помочь скрыть появление морщин на лбу. Попытайтесь проконсультироваться с парикмахером, подойдет ли под ваш тип лица такой вариант стрижки.

Удачный вариант прически для зрелых женщин (скриншот)

Серо-белый боб

Не стесняйтесь седых волос - они значат, что вы можете многое предложить миру благодаря своему опыту. Однако вы можете сделать их стильными, коротко подстригши и "надув" в боб. Добавьте к образу бахрому, чтобы создать острый вид вашего нового стиля.

Удачный вариант прически для зрелых женщин (скриншот)

Длинные волнистые волосы

Длинные волны излучают элегантность. Некоторые из любимых кинозвезд также часто используют этот образ, чтобы создать ауру молодости и жизненной силы. Однако для этого варианта нужно поддерживать свои волосы витаминами и питательными веществами, поскольку они будут привлекать все взгляды.

Удачный вариант прически для зрелых женщин (скриншот)

Многослойный боб

В последнее время волосы длиной до плеч получили довольно плохую репутацию, несмотря на то, что это одна из самых популярных причесок среди зрелых женщин. Многослойный боб может заставить женщин выглядеть на 10 лет моложе, чем они есть на самом деле.

Удачный вариант прически для зрелых женщин (скриншот)

Смешанная пикси

Если вы предпочитаете более короткую стрижку, то вам может подойти смешанная пикси. Зрелым женщинам, желающим создавать ауру изящества и жизненной силы, лучше делать более мягкий край "пикси".

Удачный вариант прически для зрелых женщин (скриншот)

Золотистый боб средней длины

Это практически универсальный вариант, который будет подходить всем. Его дополнительным преимуществом является то, что с ним очень легко компоновать любую одежду, поэтому сможете легко создать стильный образ.

Удачный вариант прически для зрелых женщин (скриншот)

Короткий многослойный боб

Еще одна стрижка, прекрасно подходящая зрелым женщинам. Пряди волос, что разнопланово вкладываются, удачно отвлекают внимание от глаз и шеи. Тем более что этот вариант стрижки довольно легко укладывать самостоятельно.

Удачный вариант прически для зрелых женщин (скриншот)