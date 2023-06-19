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Какие фрукты и ягоды можно давать собакам и чем они полезны: список

Какие фрукты и ягоды можно давать есть собакам (Freepik)
Автор: Василина Копытко

Казалось бы, что фрукты и ягоды - это не еда для собак, но на самом деле некоторые плоды полезны для животных. Главное, чтобы такое лакомство составляло не более 10% рациона.

Об этом рассказали на странице Vmiske в Instagram .

Яблоко

Этот фрукт считается самым безопасным для собак. В яблоках содержатся витамины A, B и C, кальций, магний, что способствует улучшению пищеварения.

Груша

Эти плоды богаты клетчаткой и медью, содержат витамины С и К. Лучше отдавать предпочтение твердым сортам.

Банан

В бананах есть калий и углеводы, желательно давать их не часто, например раз в неделю.

Манго

Это источник витаминов А, В6, С и Е, а также калия. Перед тем, как давать этот фрукт любимцу, его следует очистить от кожуры и удалить косточку.

Фрукты и ягоды, которые можно давать собакам (скриншот)

Дыня

Содержит бета-каротин, положительно вливающий на зрение. В жару дыня прекрасно утоляет жажду, но важно не перекармливать собаку этим продуктом.

Арбуз

Он богат витаминами А, В, и С, магнием и калием. Поскольку арбуз на 90% состоит из воды, он отлично предотвращает обезвоживание. Но если уж хотите угостить своего любимца арбузом, то выберите из него косточки.

Клубника

Содержит витамины B1 и B6, клетчатки и антиоксиданты.

Черника

Источник антиоксидантов, витаминов К и С, магния, клетчатки и меди.

Собакам также можно давать малину, клюкву, голубику, ежевику - главное соблюдать нормы кормления.

В целом ветеринары рекомендуют, чтобы любое дополнительное лакомство составляло лишь 10% рациона животного. А новую пищу в рацион питомца нужно вводить медленно и внимательно следить за реакцией организма.

Раньше мы рассказывали о том, как отвадить кота от комнатных растений.

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