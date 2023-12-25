Психолог сказал, как сохранить страсть в длительных отношениях

В начале отношений у каждой пары присутствует пылкий этап, когда вы просто не можете насладиться друг другом. Но со временем это проходит и много пар сталкивается с исчезающим интересом.

О том, что поможет сохранить страсть в отношениях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-видео психолога Дмитрия Остапенко.

Как сохранить страсть в долгосрочных отношениях

"Главный принцип о котором я всегда говорю, звучит так: "Поступки любви, ведут к чувству любви", - говорит психолог.

Но дополняет эту теорию тем, что мы не можем не испытывать в моменте себя очень влюбленными и во вдохновении великом, но если мы совершаем правильные любовные поступки, это будет приводить к чувству любви.

"Когда мы находимся в отношениях определенное время и понимаем, что теряем интерес к партнеру, то мы должны понимать, что можно оставить все как есть, ничего страшного. Но ведь нужно понимать, что в следующих отношениях может быть так же. Снова можно потерять интерес со временем, и опять же заходить на этот круг снова и снова", - высказывает профессиональное мнение Владислав.

Поэтому, по словам психолога, когда мы теряем интерес к другому человеку, мы можем его сознательно вернуть туда. То есть можно начать самостоятельно интересоваться этим человеком и что-то для него делать, даже если нет сильного вдохновения.

Таким образом, поступки любви будут приводить и к самому чувству любви и влечения к партнеру. Ведь когда мы влюблены, то для человека хочется только лучшего.

Как сохранить страсть в продолжительных отношениях (фото: Freepik)

И если же эту модель поведения вернуть через 15 лет брака, то ваша женщина или мужчина так же начнет таять от этого состояния и ощущения заботы.

"Вот у мужчин, к сожалению, в отношениях, когда они получили весь семейный багаж, когда уже и по работе есть обязательства, и в семье что-то нужно делать и женщина когда-то от него хочет, ждет романтики. И таким образом свое нежелание работать над отношениями, мужчины часто прячут за занятостью, то есть, грубо говоря забивает на романтику и заботу, а женщина тем временем теряет уважение и чувство, что она нужна и возникает желание разойтись", - говорит психолог.

Но как только кто один со своей стороны правильно включается и начинает правильно строить отношения, то чувство и страсть можно вернуть и изменить ситуацию. Потому никогда не поздно начинать работать над отношениями.