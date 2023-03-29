Какие документы нужно взять с собой в военкомат после получения повестки: список

В Украине общая мобилизация граждан продолжается уже более года - в связи с полномасштабным вторжением России в нашу страну. Повестка из военкомата военнообязанным может прийти в любой момент.

Какие документы нужно взять с собой для посещения военкомата после получения повестки, рассказали в Facebook Львовского областного ТЦК и СП.

Получение повестки

Военнообязанным стоит помнить о том, что вручение повестки не означает автоматического отправления сразу на фронт. Часто повестка приходит для того, чтобы уточнить данные гражданина Украины. Например, данные о месте проживания, о работе.

Повестка выписывается для того, чтобы военнообязанный посетил военкомат, а также - посетил медицинскую комиссию.

Какие документы нужны в военкомате

Если военнообязанному вручили повестку сотрудники территориального центра комплектации, то на ней указана дата и время посещения ТЦК. С собой нужно взять:

Паспорт

Идентификационный код

Военно-учетный билет

Медицинские документы

Удостоверение водителя

Документы об образовании

Документ о составе семьи

Документы о наличии детей

Документы об уходе за людьми с инвалидностью

С набором этих документов нужно явится в районный центр комплектования и обратиться к дежурному. Тот отправит в соответствии со званием в соответствующий кабинет мобилизационного отдела.

Стоит отметить, что рядовые, сержанты и старшины - направляются в один кабинет, а офицеров принимают в другом.