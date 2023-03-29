Какие документы нужно взять с собой в военкомат после получения повестки: список
В Украине общая мобилизация граждан продолжается уже более года - в связи с полномасштабным вторжением России в нашу страну. Повестка из военкомата военнообязанным может прийти в любой момент.
Какие документы нужно взять с собой для посещения военкомата после получения повестки, рассказали в Facebook Львовского областного ТЦК и СП.
Получение повестки
Военнообязанным стоит помнить о том, что вручение повестки не означает автоматического отправления сразу на фронт. Часто повестка приходит для того, чтобы уточнить данные гражданина Украины. Например, данные о месте проживания, о работе.
Повестка выписывается для того, чтобы военнообязанный посетил военкомат, а также - посетил медицинскую комиссию.
Какие документы нужны в военкомате
Если военнообязанному вручили повестку сотрудники территориального центра комплектации, то на ней указана дата и время посещения ТЦК. С собой нужно взять:
- Паспорт
- Идентификационный код
- Военно-учетный билет
- Медицинские документы
- Удостоверение водителя
- Документы об образовании
- Документ о составе семьи
- Документы о наличии детей
- Документы об уходе за людьми с инвалидностью
С набором этих документов нужно явится в районный центр комплектования и обратиться к дежурному. Тот отправит в соответствии со званием в соответствующий кабинет мобилизационного отдела.
Стоит отметить, что рядовые, сержанты и старшины - направляются в один кабинет, а офицеров принимают в другом.
Кстати, ранее мы писали о том, могут ли отправить на фронт сразу после вручения повестки.
А еще рассказывали о том, что делать, если вручили повестку снятому или исключенному из учета.