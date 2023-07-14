Адвокат назвал "реальные способы" законного выезда заграницу во время мобилизации

Мобилизация в Украине продолжается, во время нее некоторые военнобязанные мужчины могут выезжать заграницу законными способами.

Какие "реальные способы" выехать из Украины во время войны объяснил адвокат Ростислав Кравец в своем новом видео.

Как выехать заграницу во время мобилизации

Ростислав уверяет, что Закона, который запрещает выезд мужчин заграницу во время военного положения - нет.

"При разговоре с пограничниками - попросите показать вам именно закон, который запрещает выезд заграницу во время военного положения. Не указ Президента, СНБО, постановление Кабмина, а именно закон", - сказал он.

Кравец отметил, что статья 6 Закона Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" не предполагает такого ограничения.

По словам правозащитника, именно так политики оставляют себе "лазейки" для выезда заграницу, не оставляя такого шанса всем остальным.

Законные способы выехать заграницу