Адвокат назвал "реальные способы" законного выезда заграницу во время мобилизации
Мобилизация в Украине продолжается, во время нее некоторые военнобязанные мужчины могут выезжать заграницу законными способами.
Какие "реальные способы" выехать из Украины во время войны объяснил адвокат Ростислав Кравец в своем новом видео.
Как выехать заграницу во время мобилизации
Ростислав уверяет, что Закона, который запрещает выезд мужчин заграницу во время военного положения - нет.
"При разговоре с пограничниками - попросите показать вам именно закон, который запрещает выезд заграницу во время военного положения. Не указ Президента, СНБО, постановление Кабмина, а именно закон", - сказал он.
Кравец отметил, что статья 6 Закона Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" не предполагает такого ограничения.
По словам правозащитника, именно так политики оставляют себе "лазейки" для выезда заграницу, не оставляя такого шанса всем остальным.
Законные способы выехать заграницу
- Самый эффективный способ выехать заграницу - это наличие у вас троих детей
- Сопровождение людей с инвалидностью 2 и 3 группы. Вы должны вернуться вместе с этими лицами, а не по отдельности
- Система "Шлях" (волонтерство)
Как мы ранее писали, адвокат сообщил о новой "хитрости" ТЦК и объяснил, как реагировать.
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