Могут ли исключенные с военного учета мужчины выезжать заграницу: окончательный ответ

Мобилизация в Украине продолжается и многих интересует вопрос, могут ли мужчины, исключенные с военного учета выезжать заграницу.

В Telegram-канале "Ты же юрист" напомнили правила для выезда некоторых украинцев.

Что нужно знать

Если человек имеет медицинские противопоказания, препятствующие ему выполнять военную службу, он может быть исключен из военного учета.

Этот факт обязательно должна установить военно-врачебная комиссия. Именно она принимает решение о непригодности с исключением из военного учета.

Могут ли такие мужчины выезжать заграницу?

Согласно абзацу16 ч. 1 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и п. 2-6 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины от 27 января 1995 г. № 57, если лицо было исключено из военного учета по состоянию здоровья, оно не считается военнообязанным и имеет право пересечь границу государства.

Помните, что имеют право на пересечение границы именно исключенные из военного учета, а не снятые.

Процедура исключения с военного учета

Согласно Указу Президента Украины "О Положении о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины", начиная от 24 февраля 2022 года, основными основаниями для исключения из военного учета являются следующие:

медицинские противопоказания

беременность

возраст более 60 лет

наличие детей до 3 лет

инвалидность и другие.

Чтобы быть исключенным из военного учета, нужно подать заявление в Центр комплектования и социальной поддержки, указав основание исключения с учета и предоставив все соответствующие подтверждающие документы.

После этого Центр комплектования и социальной поддержки издает приказ об исключении с учета, который передается в воинскую часть, где находится военнослужащий. Он имеет право получить отпуск, чтобы собрать вещи и документы.