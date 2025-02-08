Какие добавки могут ухудшить усвоение витамина D? Вот список
Витамин D часто принимают в виде добавок, ведь он способен улучшать общее состояние здоровья. Некоторые витамины могут препятствовать его усвоению и сводят всю пользу к нулю.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о добавках, которые категорически не стоит принимать вместе с витамином D.
Чем полезен прием витамина D
Витамин D помогает регулировать количество кальция и фосфата в организме. Эти питательные вещества необходимы для поддержания здоровья костей, зубов и мышц.
Недостаток витамина D может привести к деформации костей, например рахиту у детей, и боли в костях, вызванной состоянием, которое называется остеомаляцией у взрослых.
Организм вырабатывает витамин D под воздействием прямых солнечных лучей на кожу во время пребывания на улице.
Другие источники включают:
- жирная рыба - например, лосось, сардины, сельдь и скумбрия
- красное мясо
- печень
- яичные желтки
Еще одним источником витамина D являются пищевые добавки.
Какие добавки препятствуют усвоению витамина D
Витамин D нельзя сочетать с витаминами:
- А
- К1
- Е
Эти витамины могут нейтрализовать действие витамина D или ухудшить его усвоение.
По словам эндокринолога Ольги Рыженко, чтобы витамин D лучше усвоился, его можно принимать вместе с фосфором, кальцием, магнием, витамином С и Омега-3.
К тому же алкоголь снижает усвоение витаминов А, D, Е, К, группы B, магния и цинка, повышает потребность в них и ускоряет их потерю.
Важно перед приемом любых витаминов проконсультироваться с врачом.
Профилактика дефицита
Профилактика включает три основных метода:
- Диета - следует потреблять продукты, которые содержат витамин D в
- Солнечное воздействие - пребывание на солнце способствует выработке витамина D, особенно летом. Важно соблюдать баланс, чтобы избежать риска ожогов
- Прием добавок - если поступление витамина D с пищей и солнцем недостаточно, рекомендуется принимать добавки: 600-800 МО в день для взрослых до 65 лет и 800-1,000 МЕ для пожилых людей (принимать витамин Д необходимо по назначению врача)
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При написании материала использовались следующие источники: HNS, Health harvard, Instagram-страница эндокринолога Ольги Рыженко и сайт Doc.ua.
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