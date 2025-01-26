9 витаминов, которые продлевают жизнь и в каких продуктах содержатся

Правильное питание и здоровый образ жизни являются ключевыми факторами для долголетия. Однако существуют витамины, которые также влияют на продолжительность нашей жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Диетолог Кейтлин Комо рассказала, что питание является основой долголетия. Выбранные продукты могут защитить ваши клетки, повысить энергию и уменьшить риск хронических заболеваний.

Эксперт назвала 9 питательных веществ, витаминов и минералов, которые будут способствовать долголетию.

Витамин D

Этот витамин очень важен, поскольку он играет решающую роль в уменьшении воспаления во всем теле, а также поддерживает здоровье костей и иммунную систему.

Витамин D на самом деле может помочь жить дольше. Исследования показывают, что достаточный уровень витамина D может снизить риск хронических заболеваний, таких как остеопороз, некоторые виды рака и болезни сердца.

Проведение от 5 до 30 минут в день под солнечным днем является одним из лучших способов повысить уровень витамина D. Также определенные продукты содержат такой микроэлемент, в них входят яйца, молочные продукты и апельсиновый сок, тунец, лосось и сардины.

Омега-3 жирные кислоты

Омега-3, содержащиеся в жирной рыбе, например лососе, поддерживают здоровье сердца, уменьшают воспаление и улучшают работу мозга. Также эти жиры могут способствовать долголетию.

Исследования показывают, что более высокий уровень омега-3 связан со сниженным риском заболеваний, связанных с возрастом, и большей продолжительностью жизни.

Магний

Хотя магний часто ассоциируется с успокоением и лучшим сном, он является важным минералом для общего здоровья. Витамин играет жизненно важную роль в работе мышц, передаче нервных сигналов и контроле уровня сахара в крови.

Он содержится в бананах, шпинате, авокадо, тофу, орехах и семенах. Магний может помочь вам жить дольше благодаря его роли в здоровье сердечно-сосудистой системы. Получение достаточного количества магния может помочь защитить ваше сердце и снизить риск сердечных заболеваний - одной из главных причин смерти.

Витамин B12

Он играет жизненно важную роль в работе нервов, синтезе ДНК и производстве эритроцитов. С возрастом организму становится труднее усваивать витамин B12, что приводит к потенциальному дефициту и может привести к усталости, снижению когнитивных функций и неврологическим повреждениям.

Таким образом, достаточный уровень B12 поддерживает здоровое старение. Некоторые из лучших источников витамина включают нежирное мясо, морепродукты, молочные продукты, яйца и пищевые дрожжи.

Витамин Е

Окислительный стресс в организме - это процесс повреждения клеток под действием молекул свободных радикалов. Стресс также является одним из главных факторов старения организма, способствуя появлению морщин, нейродегенеративных заболеваний и ряда хронических заболеваний.

Лучший способ значительно уменьшить окислительный стресс в организме - потреблять больше антиоксидантов, одним из которых является витамин Е . Значительное количество жирорастворимого витамина Е можно найти в авокадо, орехах, семенах, зародышах пшеницы, яйцах, шпинате, брокколи, болгарском перце и спарже.

Растительные соединения

Еще одним чрезвычайно эффективным источником антиоксидантов в рационе являются полифенолы - разновидность растительного соединения. Полифенолы, содержащиеся в таких продуктах, как ягоды, зеленый чай и оливковое масло, обладают мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Исследования связывают их потребление с улучшением здоровья сердца, снижением окислительного стресса и меньшим риском хронических заболеваний, способствуя продлению продолжительности жизни.

Креатин

Несмотря на то, что креатин широко известен тем, что улучшает работу мышц, он также может поддерживать здоровье мозга и когнитивные функции.

Исследования показывают, что он может улучшить память, повышая доступность энергии в клетках мозга, а также помогает защитить от возрастного снижения когнитивных функций и нейродегенеративных заболеваний.

Креатин состоит из аминокислот аргинина, глицина и метионина. Он содержится в таких продуктах как нежирное мясо, морепродукты, орехи, семена и молочные продукты.

Растворимая клетчатка

Здоровый микробиом кишечника является ключом к долголетию. Разнообразная и сбалансированная микробиота связана с уменьшением воспаления, улучшением иммунной функции и лучшим пищеварением, что является ключевым фактором общего здоровья и старения.

Один из лучших способов поддержать процветающий кишечный микробиом - это употреблять разнообразные продукты, богатые клетчаткой, особенно те, которые содержат растворимую клетчатку, поскольку она действует как пребиотик или пища для здоровых кишечных бактерий.

Источники растворимой клетчатки включают чеснок, лук, мед, бобовые, лен, овес, ягоды и грибы.

Адаптогены

Включение адаптогенов в рацион может улучшить устойчивость к стрессу, повысить уровень энергии и поддержать общее самочувствие, потенциально способствуя более долгой и здоровой жизни.