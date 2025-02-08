Які добавки можуть погіршити засвоєння вітаміну D? Ось список

Вітамін D часто приймають у вигляді добавок, адже він здатен покращувати загальний стан здоров'я. Деякі вітаміни можуть перешкоджати його засвоєння та зводять всю користь до нуля.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про добавки, які категорично не варто приймати разом з вітаміном D.

Чим корисний прийом вітаміну D

Вітамін D допомагає регулювати кількість кальцію і фосфату в організмі. Ці поживні речовини необхідні для підтримки здоров’я кісток, зубів і м’язів.

Нестача вітаміну D може призвести до деформації кісток, наприклад рахіту у дітей, і болю в кістках, спричиненого станом, який називається остеомаляцією у дорослих.

Організм виробляє вітамін D під впливом прямих сонячних променів на шкіру під час перебування на вулиці.

Інші джерела включають:

жирна риба - наприклад, лосось, сардини, оселедець і скумбрія

червоне м'ясо

печінка

яєчні жовтки

Ще одним джерелом вітаміну D є харчові добавки.

Які добавки перешкоджають засвоєнню вітаміну D

Вітамін D не можна поєднувати з вітамінами:

А

К1

Е

Ці вітаміни можуть нейтралізувати дію вітаміну D або погіршити його засвоєння.

За словами ендокринолога Ольги Риженко, щоб вітамін D краще засвоївся, його можна приймати разом із фосфором, кальцієм, магнієм, вітаміном С та Омега-3.

До того ж алкоголь знижує засвоєння вітамінів А, D, Е, К, групи B, магнію та цинку, підвищує потребу в них та прискорює їхню втрату.

Важливо перед прийомом будь-яких вітамінів проконсультуватись з лікарем.

Профілактика дефіциту

Профілактика включає три основні методи: