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Які добавки можуть погіршити засвоєння вітаміну D? Ось список

Субота 08 лютого 2025 11:16
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Які добавки можуть погіршити засвоєння вітаміну D? Ось список Які добавки перешкоджають засвоєння вітаміну D (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вітамін D часто приймають у вигляді добавок, адже він здатен покращувати загальний стан здоров'я. Деякі вітаміни можуть перешкоджати його засвоєння та зводять всю користь до нуля.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про добавки, які категорично не варто приймати разом з вітаміном D.

Чим корисний прийом вітаміну D

Вітамін D допомагає регулювати кількість кальцію і фосфату в організмі. Ці поживні речовини необхідні для підтримки здоров’я кісток, зубів і м’язів.

Нестача вітаміну D може призвести до деформації кісток, наприклад рахіту у дітей, і болю в кістках, спричиненого станом, який називається остеомаляцією у дорослих.

Організм виробляє вітамін D під впливом прямих сонячних променів на шкіру під час перебування на вулиці.

Інші джерела включають:

  • жирна риба - наприклад, лосось, сардини, оселедець і скумбрія
  • червоне м'ясо
  • печінка
  • яєчні жовтки

Ще одним джерелом вітаміну D є харчові добавки.

Які добавки перешкоджають засвоєнню вітаміну D

Вітамін D не можна поєднувати з вітамінами:

  • А
  • К1
  • Е

Ці вітаміни можуть нейтралізувати дію вітаміну D або погіршити його засвоєння.

За словами ендокринолога Ольги Риженко, щоб вітамін D краще засвоївся, його можна приймати разом із фосфором, кальцієм, магнієм, вітаміном С та Омега-3.

До того ж алкоголь знижує засвоєння вітамінів А, D, Е, К, групи B, магнію та цинку, підвищує потребу в них та прискорює їхню втрату.

Важливо перед прийомом будь-яких вітамінів проконсультуватись з лікарем.

Профілактика дефіциту

Профілактика включає три основні методи:

  • Дієта - варто споживати продукти, які містять вітамін D у
  • Сонячний вплив - перебування на сонці сприяє виробленню вітаміну D, особливо влітку. Важливо дотримуватися балансу, щоб уникнути ризику опіків
  • Прийом добавок - якщо надходження вітаміну D з їжею і сонцем недостатнє, рекомендовано приймати добавки: 600-800 МО на день для дорослих до 65 років і 800-1,000 МО для літніх людей (приймати вітамін Д необхідно за призначенням лікаря)

Раніше ми повідомляли про 9 вітамінів, які подовжують життя.

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: HNS, Health harvard, Instagram-сторінка ендокринолога Ольги Риженко та сайт Doc.ua.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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