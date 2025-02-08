Які добавки можуть погіршити засвоєння вітаміну D? Ось список
Вітамін D часто приймають у вигляді добавок, адже він здатен покращувати загальний стан здоров'я. Деякі вітаміни можуть перешкоджати його засвоєння та зводять всю користь до нуля.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про добавки, які категорично не варто приймати разом з вітаміном D.
Чим корисний прийом вітаміну D
Вітамін D допомагає регулювати кількість кальцію і фосфату в організмі. Ці поживні речовини необхідні для підтримки здоров’я кісток, зубів і м’язів.
Нестача вітаміну D може призвести до деформації кісток, наприклад рахіту у дітей, і болю в кістках, спричиненого станом, який називається остеомаляцією у дорослих.
Організм виробляє вітамін D під впливом прямих сонячних променів на шкіру під час перебування на вулиці.
Інші джерела включають:
- жирна риба - наприклад, лосось, сардини, оселедець і скумбрія
- червоне м'ясо
- печінка
- яєчні жовтки
Ще одним джерелом вітаміну D є харчові добавки.
Які добавки перешкоджають засвоєнню вітаміну D
Вітамін D не можна поєднувати з вітамінами:
- А
- К1
- Е
Ці вітаміни можуть нейтралізувати дію вітаміну D або погіршити його засвоєння.
За словами ендокринолога Ольги Риженко, щоб вітамін D краще засвоївся, його можна приймати разом із фосфором, кальцієм, магнієм, вітаміном С та Омега-3.
До того ж алкоголь знижує засвоєння вітамінів А, D, Е, К, групи B, магнію та цинку, підвищує потребу в них та прискорює їхню втрату.
Важливо перед прийомом будь-яких вітамінів проконсультуватись з лікарем.
Профілактика дефіциту
Профілактика включає три основні методи:
- Дієта - варто споживати продукти, які містять вітамін D у
- Сонячний вплив - перебування на сонці сприяє виробленню вітаміну D, особливо влітку. Важливо дотримуватися балансу, щоб уникнути ризику опіків
- Прийом добавок - якщо надходження вітаміну D з їжею і сонцем недостатнє, рекомендовано приймати добавки: 600-800 МО на день для дорослих до 65 років і 800-1,000 МО для літніх людей (приймати вітамін Д необхідно за призначенням лікаря)
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: HNS, Health harvard, Instagram-сторінка ендокринолога Ольги Риженко та сайт Doc.ua.
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