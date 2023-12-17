Какие детские травмы раскрывает фильм "Чарли и шоколадная фабрика": вы будете в шоке

Вилли Вонка

Холодный отец очень ограничивал Вилли в детстве. В частности, четкий запрет есть сладости был очень болезненным для него. Вопреки отцу парень пробует запрет на вкус и становится настоящим исследователем, мечтающим создать собственную лабораторию. В глазах Вилли взрослые - это источник страданий детей, и в результате, сценарий счастливого детства не закрыт.

Нанесенная отцом травма привела к ряду внутренних проблем мужчины. Вилли не воспринимает какой-либо критики, не умеет защитить свое, часто впадает в эгоцентричность и постоянно находится в состоянии ребенка. Он не взрослеет, не понимает, что такое семья полна любви и зачем ее строить.

В то же время, нанесенная отцом травма позволила Вилли найти свое предназначение и создать дело, которое дарит магию детства как детям, так и взрослым. Именно этот отрицательный опыт дал толчок к изменениям и поиску собственного счастья.

Дружба с Чарли дала возможность Вилли закрыть свой сценарий из прошлого. Он возвращается к отцу, который на самом деле все это время мыслями был со своим сыном и сожалел, что так поступил с ним.

Какие детские травмы олицетворяет "Чарли и шоколадная фабрика" (фото: Кинориум)

Чарли Бакет

Семья Чарли - это пример того, что состоятельность не является обязательным элементом для создания счастливой семьи, наполненной любовью. Родители, дедушки и бабушки вместе воспитали Чарли мудрой и смелой личностью, уверенно шагающей к своей мечте, несмотря на тяжелые обстоятельства.

Даже ребенок своим добрым поступком способен изменить жизнь других. Мальчик стал для Вилли Вонки не только настоящим другом и наследником, но и примером развития личности, семьи и деятельности.

Какие детские травмы олицетворяет "Чарли и шоколадная фабрика" (фото: Кинориум)

Верука Солт

Девочка и ее семья - символ жадности. Отсутствие целей и вседозволенность рождает у нее бесконечное желание иметь больше и всем обладать. А единственная цель отца Веруки - удовлетворить постоянную жажду своего ребенка. Внутренняя пустота в них заполняется чувством власти и ненужными вещами.

Какие детские травмы олицетворяет "Чарли и шоколадная фабрика" (фото: Кинориум)

Виолетта Боригард

Девочка чемпион. Мать, не достигшая настоящего успеха, перевела на дочь установку быть победительницей любой ценой. Пылкая конкуренция матери превращает девушку-чемпионку из жевания резинки в собственный трофей. Она сама становится жевательной резинкой. Но в таком виде другие соревнования не выиграть. Вместе с иллюзией превосходства над другими людьми, мать теряет заинтересованность и в дочери.

Какие детские травмы олицетворяет "Чарли и шоколадная фабрика" (фото: Кинориум)

Майк Тиви

Технический гений, потерявший свое детство за компьютерными играми. Но гениальность - не гарантия в мудрости. Его нарциссизм и чрезмерная самоуверенность омрачают все его способности. В глазах Майка его родители и только прислуга, и они не соглашаются с этой ролью.

Какие детские травмы олицетворяет "Чарли и шоколадная фабрика" (фото: Кинориум)

Отношения в семье

Семейные сценарии из фильма иллюстрируют части родительского поведения, которые наши родители или мы отрицаем в себе и отказываемся с ними работать. Все непроработанные темные стороны и страхи могут проявляться в нас/наших детях. Иронически, но часто мы развиваем и усиливаем эти скрытые бессознательные части.

Какие детские травмы олицетворяет "Чарли и шоколадная фабрика" (фото: Кинориум)