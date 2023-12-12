Названы 5 самых популярных фильмов 2023 года. В списке есть "Титаник"!

Google ежегодно в конце года подытоживает что было самым популярным в подходящем году, это могут быть как простые запросы, так и фильмы, которые люди смотрели в сети.

О том, какие пять фильмов стали самыми популярными в 2023 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на статистику, опубликованную Google.

Барби

Фильм Барби стал лидером не только кинопроката, но и поиска в Google, поскольку не все имели возможность или желание смотреть его именно в кинотеатре. А он поднимает важные социальные темы.

Оппенгеймер

Еще один самый кассовый фильм 2023 занял вторую позицию в трендах Google за этот год. И это неудивительно, ведь Киллиан Мерфи в главной роли и острый сюжет, держащий зрителей в напряжении.

Аватар. Путь воды

Аватар был очень ожидаемым фильмом, ведь первая часть вышла только в 2009 году. Именно поэтому в поисках Google этот фильм стал настолько популярен, что занял в рейтинге третье место.

К тому же историю Аватар множество людей пересматривается из года в год, потому что это уже стало чем-то типа Гарри Поттера и других "неумирающих" фильмов.

Титаник

Да, вы будете удивлены, но именно оскароносный Титаник занял четвертое место в рейтинге популярности Google. Такой всплеск поиска обусловлен тем, что в 2023 году ему исполнилось 25 лет и по этому случаю в кинотеатрах был показ обновленной версии истории легендарной любви.

Но кроме ремастеринга, люди гуглили подводный аппарат "Титан", который перевозил международную экспедицию туристов-миллиардеров для осмотра обломков "Титаника" и пропал без вести. А поскольку "Титан" и "Титаник" созвучны, то при поиске ошибались.

Джон Уик

Четвертая часть легендарного Джона Уика заняла последнее место в рейтинге запросов Google из-за безумной популярности предыдущих частей, и, конечно, благодаря Киану Ривзу.