Які дитячі травми розкриває фільм "Чарлі і шоколадна фабрика": ви будете шоковані

Віллі Вонка

Холодний батько дуже обмежував Віллі у дитинстві. Зокрема, чітка заборона їсти солодощі була дуже болючою для нього. Всупереч батьку хлопець куштує заборону на смак і стає справжнім дослідником, який мріє створити власну лабораторію. В очах Віллі дорослі - це джерело страждання дітей, і в результаті, сценарій щасливого дитинства не закритий.

Нанесена батьком травма призвела до ряду внутрішніх проблем чоловіка. Віллі не сприймає будь-яку критику, не вміє захистити своє, часто впадає в егоцентричність та постійно перебуває у стані дитини. Він не дорослішає, не розуміє що таке сім'я сповнена любові та навіщо її будувати.

Водночас нанесена батьком травма дозволила Віллі знайти своє призначення та створити справу, яка дарує магію дитинства як дітям, так і дорослим. Саме цей негативний досвід дав поштовх до змін та пошуку власного щастя.

Дружба з Чарлі дала можливість Віллі закрити свій сценарій з минулого. Він повертається до батька, який насправді весь цей час думками був зі своїм сином та шкодував, що так вчинив із ним.

Які дитячі травми уособлює "Чарлі і шоколадна фабрика" (фото: Кіноріум)

Чарлі Бакет

Сім'я Чарлі - це приклад того, що заможність не є обов'язковим елементом для створення щасливої родини, наповненої любов'ю. Батьки, дідусі та бабусі разом виховали Чарлі мудрою та сміливою особистістю, яка впевнено крокує до своєї мрії, попри важкі обставини.

Навіть дитина своїм добрим вчинком здатна змінити життя інших. Хлопчик став для Віллі Вонки не тільки справжнім другом та спадкоємцем, але і прикладом розвитку власної особистості, сім'ї та діяльності.

Які дитячі травми уособлює "Чарлі і шоколадна фабрика" (фото: Кіноріум)

Верука Солт

Дівчинка та її родина - символ жадібності. Відсутність цілей та вседозволеність породжує у неї нескінченне бажання мати більше та всіма володіти. А єдина ціль батька Веруки - задовольнити постійну жагу своєї дитини. Внутрішня пустота у них заповнюється відчуттям влади та непотрібними речами.

Які дитячі травми уособлює "Чарлі і шоколадна фабрика" (фото: Кіноріум)

Віолетта Боригард

Дівчинка-чемпіон. Мати, яка не досягла справжнього успіху, переклала на доньку установку бути переможницею за будь-яку ціну. Палка конкуренція матері перетворює дівчину-чемпіонку з жування гумки у власний трофей. Вона сама стає жувальною гумкою. Але в такому вигляді інші змагання не виграти. Разом з ілюзією переваги над іншими людьми, мати втрачає зацікавленість і у донці.

Які дитячі травми уособлює "Чарлі і шоколадна фабрика" (фото: Кіноріум)

Майк Тіві

Технічний геній, який за комп'ютерними іграми втратив своє дитинство. Але геніальність - не гарантія у мудрості. Його нарцисизм та надмірна самовпевненість затьмарюють всі його здібності. В очах Майка його батьки і лише прислуга, і вони не погоджуються на цю роль.

Які дитячі травми уособлює "Чарлі і шоколадна фабрика" (фото: Кіноріум)

Стосунки у сім'ї

Сімейні сценарії з фільму ілюструють ті частини батьківської поведінки, які наші батьки або ми заперечуємо у собі й відмовляємось з ними працювати. Всі непропрацьовані темні сторони та страхи потім можуть проявлятися в нас/наших дітях. Іронічно, але часто ми розвиваємо і посилюємо ці приховані несвідомі частини.

Які дитячі травми уособлює "Чарлі і шоколадна фабрика" (фото: Кіноріум)