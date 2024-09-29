Как с огромной пользой применить листья грецкого ореха в саду

Использование листьев грецкого ореха как удобрения является актуальным вопросом для многих садоводов. Хотя это дерево часто подозревают в негативном воздействии на соседние культуры, его листья могут быть полезными, при условии правильного подхода.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как можно с умом использовать листья грецкого ореха в садоводстве.

Особенности листьев грецкого ореха

Листья грецкого ореха содержат юглон - природный гербицид, подавляющий рост других растений, из-за чего под самим деревом обычно ничего не растет. Больше юглона содержится в корнях, однако осенью, после опадания листьев, его количество значительно уменьшается.

Это означает, что листья, собранные осенью, можно использовать как удобрение. Оно богато органическими веществами и питательными элементами, которые полезны для почвы и растений. Юглон быстро разлагается в почве, становясь питательной средой для бактерий.

Как использовать листья грецкого ореха в саду

Компост

Одним из самых распространенных способов использования листьев ореха является компостирование. Листья собирают осенью и добавляют в компостную яму вместе с азотными удобрениями и перегноем.

Каждый пласт хорошо увлажняют, а сверху компост накрывают пленкой. Весной компостную кучу переворачивают для равномерного созревания. Готовый компост можно использовать для подкормки растений осенью следующего года.

Мульчирование

Листья грецкого ореха подходят для мульчирования. Лучше всего использовать его для защиты кустов роз, луковичных цветов, саженцев плодовых деревьев, а также для лука и чеснока, высаженных осенью.

Мульча помогает сохранить влагу в почве, защищает от вымывания питательных веществ, а также выполняет антисептическую функцию благодаря наличию юглона.

Зола

Сжигание листьев - еще один способ избавиться от юглона, поскольку во время горения это вещество разлагается. Полученную золу можно использовать в качестве удобрения для снижения кислотности почвы.

Она богата микроэлементами и подходит для большинства растений, но не рекомендуется для почв с нейтральной реакцией.

Листья грецкого ореха могут принести как пользу, так и вред огороду (фото: Freepik)

Почему следует использовать листья грецкого ореха

Листья грецкого ореха помогают в борьбе с вредителями и болезнями растений благодаря естественному антисептическому эффекту.

Его использование в качестве мульчи или компоста повышает плодородие почвы и защищает растения от воздействия низких температур. Листья ореха становятся ценным ресурсом для подкормки культур, если правильно его использовать.