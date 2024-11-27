Какие сапоги считают самыми модными в этом году: трендовые цвета на зиму 2024-2025

Бордовые ковбойские сапоги

Если вы хотите создать нестандартный образ, присмотрите на зиму ковбойские сапоги бордового оттенка, который остается в тренде. Такие сапоги отлично смотрятся с джинсами, будь то классический прямой крой, брюки с высокой талией или скинни. Добавьте серый свитер и бежевое пальто, а также аксессуары красного или бордового оттенка, чтобы завершить образ.

Ковбойские сапоги в тренде (фото: instagram.com/maddiebriell)

Темно-коричневые сапоги

Коричневый - еще один трендовый оттенок. Вы можете подобрать модель на среднем и устойчивом каблуке для повседневной носки или же на каблуке-шпильке - для более вечернего и нарядного образа. Носить такие сапоги можно как с юбками и платьями, так и с узкими брюками и легинсами.

Высокие сапоги на зиму 2025 (фото: instagram.com/summerrachelwarren)

Бежевые сапоги

Для создания небанальных образов на зиму также можно присмотреть серо-коричневые или бежевые сапоги. Их можно носить с прямыми или зауженными брюками и джинсами, создавая элегантный образ для офиса или деловых встреч. Дополнить можно теплым свитером и укороченным пальто с шарфом, а также коричневой сумкой.

Варианты с бежевыми сапогами на зиму (фото: instagram.com/anoukyve)

Оливково-зеленые сапоги

Также в моде оливковый и цвет хаки. Такую обувь можно носить как в повседневной жизни, так и для более нарядных случаев, комбинируя с различными оттенками и текстурами. Для расслабленного образа присмотрите сапоги на устойчивом каблуке. Сочетать их можно с коричневыми брюками из вельвета, а также рубашкой в полоску и свитером с высокой горловиной на молнии.

Сапоги цвета хаки (фото: instagram.com/vikilefevre)

Животные принты

Обувь с анималистичным принтом - это смелый и яркий акцент, который остается актуальным зимой 2024-2025. Анималистичные принты, такие как леопардовый, зебровый, питоновый или тигровый узор, придают образу дерзости и индивидуальности.

Такую обувь лучше носить с нейтральными и монохромными нарядами, а сапоги с животным принтом станут главным акцентом в образе.

Сапоги с анималистичным принтом (фото: instagram.com/lenafarl)