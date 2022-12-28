Какие будут зарплаты в 2023 году и на какие вакансии будет спрос: прогноз эксперта

Из-за войны уровень безработицы в Украине достиг невиданных масштабов. Практически каждый третий украинец остался без доходов. Все это время они жили на отложенные сбережения, которые уже почти исчерпали за 10 месяцев войны. Частично улучшить ситуацию помогло возвращение крупных зарубежных компаний на наш рынок.

Styler расспросили эксперта, к чему готовиться украинцам в следующем году, какие вакансии будут востребованы и чего ожидать от рынка труда в целом.

Что будет с рынком труда в 2023 году

“Делать прогнозы на следующий год неблагодарное дело, потому что непонятно, как будет развиваться война в дальнейшем. Сейчас у нас каждый квартал разные коэффициенты. Более активные боевые действия или веерные отключения оказывают большое влияние на рынок труда. От того, что будет с поставками электроэнергии и будет ли полный блекаут, зависит хотя бы квартальный тренд на рынке труда”, - рассказывает Татьяна Пашкина, карьерный консультант.

Отмечает, что глобально рынок труда в Украине не изменится в 2023 году.

"Большие сферы, которые востребованы работодателями, продажи, админперсонал, логистика, маркетинг - до сих пор остались в спросе. Они только поменялись местами, но к ним не добавились никаких новых сфер и не отпало старых. Подобная тенденция сохранится и в следующем году", - говорит эксперт.

Если предполагать, что боевые действия будут происходить с такой же интенсивностью, как сейчас, то ситуация на рынке труда кардинально не изменится.

"Маркетинг и сфера гостеприимства немного просели. Но и здесь нет однозначности. Имеется серьезный минус на востоке и центре Украины. Но однозначно на Западе есть прилив. Во Львове, Ужгородской и Ивано-Франковской областях выросла прибыль по туристическому сбору в 1,5-2 раза", - объясняет Татьяна.

Наибольший рост по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году зафиксирован во Львовской области - 193%. В бюджеты громад этого региона поступило 19,7 млн грн.

В Ивано-Франковской области сумма туристического сбора выросла на 76,4% и составила 9 млн грн. Закарпатская область заработала 8,7 млн грн турсбора, что на 144% больше, чем в прошлом.

Некоторые эксперты заявляют о готовности зарубежного бизнеса вкладывать большие деньги в рынок Украины. Однако такая вероятность больше говорит о социальном бизнесе.

"Все очень сегментировано. Каждый бизнесмен будет решать, продолжать ли вкладывать деньги из-за угроз военных действий, также будет учитывать затраты на генераторы и т.д. Готовы ли они рисковать и вкладываться в нестабильные рынки, непонятно. Есть компании, которые могут давать деньги в социалку. Но крупный серьезный бизнес будет приходить хотя бы на минимальную стабильность", - объясняет Пашкина.

Какие вакансии будут иметь спрос

"Начнется реконструкция и потребуются строители всех классов и специальностей, качества, стажа и так далее. Вероятно, увеличится количество работников психологической сферы из-за того, что травмированы войной", - говорит эксперт.

Большим останется спрос на консультантов, продавцов, менеджеров, разнорабочих, слесарей, дворников, врачей, учителя и так далее. Эти специалисты всегда востребованы.

"Турагенства вряд ли поднимутся в следующем году и ивент менеджеры. Но даже в этом году они трудятся. Часть людей переквалифицировалась и основную карьеру поставили на паузу".

(иллюстрацию предоставила Татьяна Пашкина)

Останется спрос на работу онлайн. В частности, среди украинцев, которые выехали за границу из-за войны.

"У нас есть одновременно два противоположных тренда. Оставшиеся в Украине люди будут работать, где только можно, главное, чтобы была электроэнергия. Возвращение к работе из офисов было вынужденным. Выехавшие украинцы будут держаться за отдаленную работу, чтобы помогать родине, как могут", - рассказывает эксперт.

Что будет с зарплатами в следующем году

"Зарплаты точно возрастут. Государство уже сказало, что средняя поднимется с 14 тысяч до 18 тысяч гривен. Согласно соцопросу, большинство работодателей либо уже подняли, либо планируют ее поднимать. Обычно повышают на 10%, инфляции у нас сегодня - 30%. Учитывая падение гривны, то повышение зарплаты - это определенный компенсаторный механизм, чтобы это как-то нивелировать", - объясняет эксперт.

Сложность прогноза по зарплате составляет еще и в том, что часть специалистов работает неполный рабочий день, а некоторые вообще официально не трудоустроены.

"У нас работодатели поднимают зарплату только тогда, когда очень нужно. Тому кто будет в дефиците, тому прибавят. Будут поднимать зарплаты в ограниченных размерах. Вот например у нас есть дефицит швей. Он не первый год. Но много они не стали зарабатывать. Поэтому в 2023 году тенденция сохранится. Зарплаты будут повышаться точечно", - добавляет Пашкина.

В следующем году также будет распространенным явлением, когда одна должность будет включать в себя обязанности двух вакансий.

"Это такой обще кризисный тренд. Это может быть аргументировано тем, что несколько уменьшились обороты компаний. Есть работодатели, которые этим злоупотребляют. Пытаются на ком-то сэкономить, учитывая трудные времена", - говорит Татьяна.