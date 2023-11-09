Какие бренды вслед за H&M могут вернуться в Украину в ближайшее время

IKEA

Известная транснациональная корпорация IKEA разрабатывает и реализует быстросборную мебель, кухонную технику и аксессуары для дома. На фоне полномасштабного вторжения РФ в феврале прошлого года она приостановила свою деятельность на территории Украины.

На сайте компании отмечается, что "деятельность приостановлена, пока не будет решено, что мы можем предложить безопасное и надежное рабочее место для наших сотрудников и клиентов".

Отмечается, что все нереализованные заказы будут отменены и гражданам "будут полностью возвращены средства как можно скорее".

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В IKEA отмечают также, что верят "в силу единства" и стремятся превратить личное соболезнование в конкретные действия.

"Руководствуясь нашими гуманистическими ценностями, мы всегда ставим людей на первое место. Всем пострадавшим коллегам была предоставлена поддержка и возможности для стабильного трудоустройства и финансовой обеспеченности до конца текущего финансового года. Мы также создали Фонд солидарности для поддержки коллег из Украины, нуждающихся в дополнительной помощи", - говорится в сообщении на сайте корпорации.

Отмечается, что в сотрудничестве с Красным Крестом, УВКБ ООН, организацией Save the Children и меньшими местными неправительственными организациями было запущено несколько "инициатив для поддержки вынужденно перемещенных лиц в наиболее пострадавших регионах Украины".

В то же время информации о вероятном открытии магазинов в Украине от официальных лиц пока нет. Вероятно, руководство компании, как и множество других иностранцев, выжидает и наблюдает за ситуацией в нашем государстве.

Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Pull&Bear

Популярные среди украинцев бренды Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho и ряд других входят в испанскую компанию Inditex Group - один из крупнейших международных ритейлеров одежды.

После начала полномасштабной войны магазины этих брендов на территории Украины были якобы "временно" закрыты. Не работает и большинство интернет-магазинов.

Так, на официальном сайте Zara напоминают, что внимательно следят за ситуацией в Украине.

"Нашим приоритетом является защита наших работников и их семей. Мы поддерживаем всех, кто пострадал от этой ситуации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что онлайн-заказы - временно недоступны, а стационарные магазины - остаются закрытыми.

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Такая же ситуация и на сайте Bershka.

"Из-за текущей ситуации онлайн-покупки временно будут недоступны и магазины будут закрыты", - отмечается в движущейся строке.

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Официальный сайт бренда Stradivarius также недоступен.

Отмечается, что руководство внимательно следит за ситуацией в Украине, однако приоритетом является "защита сотрудников и их семей".

"Мы поддерживаем всех, кого касается эта ситуация. Заказы онлайн будут временно недоступны, а магазины будут оставаться закрытыми", - добавляют в компании.

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В то же время, по словам главы Украинского совета торговых центров (УСТЦ) Максима Гаврюшина, который общается с головным офисом Inditex, "украинская команда Inditex ежемесячно обсуждает с центральным офисом возможность возвращения в Украину и ждет, когда им предоставят возможность открыться".

По его мнению, ряд магазинов этих известных брендов могли открыться уже в августе-ноябре текущего года. Как видим, такой прогноз пока не подтвердился.

Ведущий эксперт в области торговой недвижимости Игорь Заболоцкий сообщил также, что "положительными факторами для возвращения ритейлера" могут быть: