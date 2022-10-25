Владелец Zara продал свой бизнес в России: кто стал новым владельцев

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сообщения на сайте Inditex .

После подписания соглашения Inditex прекратит все операции РФ после их остановки 5 марта. А в бывших помещениях брендов Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius будут расположены магазины других брендов, принадлежащих Daher group.

"Условия соглашения позволяют сохранить значительное количество рабочих мест, созданных Inditex Group в России, поскольку они включают в себя передачу большинства договоров аренды, связанных с магазинами", - заявили в компании.

Если в будущем Inditex решит, что обстоятельства позволяют вернуть его бренды на рынок РФ, то компании могут это сделать из-за соглашения о франчайзинге.