Какие 8 вещей в Польше удивляют и иногда бесят иностранцев, а украинцев - особенно

Вечные жалобы

Поляки любят пожаловаться на что-то: на погоду, правительство, цены или соседа с дрелью. В то же время, по данным соцопросов, более 80% поляков считают себя счастливыми.

Это не противоречие, а особый стиль общения. Часто жалобы - это лишь повод поболтать с кем-то в очереди или на скамейке у подъезда. Поэтому не воспринимайте это всерьез - на самом деле поляки достаточно позитивны.

Слова-близнецы с разным значением

Украинец, увидев надпись "salon urody", может удивиться - но это не о недостатках, а о красоте. Польские слова часто похожи на украинские или русские, но означают что-то совсем другое. "Кав'яр" - это икра, а не ковер, "диван" - не место для сидения, а именно ковер.

Особенно много курьезов возникает с глаголами - "rozbierać się" вовсе не означает "разбираться", а "раздеваться". Такие языковые путаницы случаются часто, но они дарят много веселья и поводов посмеяться вместе.

Магазины исчезают на праздники

Если у вас закончился хлеб на Рождество - вам не повезло. В праздничные дни в Польше закрываются почти все супермаркеты.

Исключением могут быть только автозаправки или маленькие районные магазинчики, где владелец сам стоит за прилавком. Это связано с законом, который запрещает заставлять работников работать в государственные праздники. Поэтому планируйте покупки заранее и не оставайтесь голодными. На Рождество единственное, что работает в Польше - это рождественский базар (фото: Википедия)

Блюда с сюрпризом

Фруктовый суп с макаронами? Пожалуйста! А как насчет "чернины" - сваренной из утиной крови? Некоторые польские блюда могут поразить даже гурмана с опытом. А еще вас удивят "пероги русские" с картофелем и сыром и "украинский борщ" в пакете, который не имеет ничего общего с домашним украинским борщом.

Этаж не тот, что кажется

В Польше все начинается с "нулевого" этажа, который называется "партер". Поэтому если вас пригласили на первый этаж - готовьтесь подниматься по лестнице, потому что на самом деле это второй.

Такая система нумерации действует во многих странах Европы. Сначала это путает, особенно когда читаешь литературу или планируешь встречу в многоэтажке. Но через несколько недель вы привыкнете и будете автоматически добавлять один этаж про себя.

Визит к врачу - квест на терпение

Медицинская система в Польше имеет свои особенности, которые могут удивить иностранцев. Запись к семейному врачу иногда нужно делать за несколько недель, а к специалисту - и месяцами. Без направления ко многим специалистам попасть невозможно.

Очереди в государственных клиниках могут быть длинными, зато частная медицина - достаточно качественная, хоть и недешевая. Поэтому многие совмещают два варианта: бесплатные анализы - в государстве, консультации - у частника.

Очередь к врачу в Польше может быть очень длинной (фото: Freepik.com)

Непунктуальные поезда

Городской транспорт в Польше ходит четко по расписанию - автобусы, трамваи, метро почти всегда вовремя. Но с междугородними поездами ситуация не такая оптимистичная. Опоздание на 10-20 минут - вполне обычное дело, а иногда случаются задержки и на час.

Это особенно удивляет тех, кто приехал из стран, где железная дорога - образец точности. Стоит всегда иметь запас времени перед пересадками или важными событиями.

Разговоры о политике

Поляки очень интересуются политикой, независимо от возраста или профессии. У таксиста, бармена или соседки снизу будет свое мнение о мировой геополитике. Такие разговоры здесь воспринимаются как обычная часть коммуникации, а не как провокация. Если вам это неинтересно, просто честно скажите - вас поймут.