Какие 8 распространенных ошибок критически сокращают срок работы бытовой техники

Не все вещи следует доверять стиральной машине

Многие люди не задумываются о том, что стиральная машина не подходит для всех видов одежды. Кроме бюстгальтеров, это касается также вещей из деликатных тканей, таких как шелк или шерсть. Стирка таких изделий в машине может привести к потере их формы и повреждению.

Использование специальных мешочков или ручная стирка позволит сохранить одежду в хорошем состоянии. Носки также имеют склонность исчезать, забивая слив или фильтр, поэтому лучше использовать защитные средства для их стирки.

Много порошка не улучшает стирку

Избыточное количество порошка не только вредит машине, но и может оставлять остатки на тяжело выполаскивающейся одежде. Это может вызвать аллергические реакции или раздражение кожи.

Кроме того, снижается эффективность стирки, ведь лишняя пена препятствует правильному движению воды и тканей в барабане. Экономнее и безопаснее использовать порошок в рекомендованном количестве, что позволит не только защитить технику, но и получить чистую и свежую одежду.

Использование неправильных средств для стирки

Порошки для ручной стирки производят большое количество пены, которое может разрушить внутренние механизмы стиральной машины. Это приводит к дорогостоящим ремонтам и снижению срока службы техники.

Кроме того, использование неправильных стирок может негативно повлиять на ткани, особенно если это деликатные или синтетические материалы. Всегда читайте этикетки средств и убедитесь, что они подходят для машинной стирки.

Слишком много стирального порошка или его неправильный выбор портит стиральную машину (фото: Freepik.com)

Не используйте алюминиевую фольгу в духовке

Алюминиевая фольга может сделать барьер для обычной циркуляции воздуха в духовке, что приводит к неравномерному приготовлению блюд. Еще она может накапливать остатки жира и пищи, которые при высокой температуре могут воспламениться или стать причиной неприятного запаха.

Регулярная чистка духовки с помощью мягких средств обеспечит ее безопасность и эффективность во время приготовления.

Регулярно чистим фильтр фена

Забитый фильтр может привести к тому, что фен будет работать на полную мощность, но воздушный поток будет значительно уменьшен. Это приводит к большему нагреву прибора и повышенному риску его ломки.

Кроме того, из-за недостаточной вентиляции могут перегреться нагревательные элементы, что представляет опасность для пользователя. Регулярная очистка фильтра обеспечивает эффективность работы фена и продлевает его срок службы.

Нагреваем чайник неправильно

Чайники с электрическими нагревательными элементами очень чувствительны к уровню воды. Если она не покрывает элемент полностью, это может привести к его перегреву и выходу из строя.

Также важно не оставлять чайник на включенном режиме после закипания, это увеличивает нагрузку на электронику. Соблюдение рекомендаций по эксплуатации сохранит чайник в исправном состоянии на долгие годы.

Если наливать мало воды в чайник, это рано или поздно повредит прибор (фото: Freepik.com)

Следите за водой в утюге

Если оставлять воду в утюге после использования, это приводит к накоплению накипи внутри прибора, что снижает его эффективность и может привести к поломке.

Более того, накипь может забивать отверстия для пара, что со временем приведет к появлению пятен на одежде во время глажки. Использование дистиллированной или отфильтрованной воды поможет избежать этих проблем.

Будьте осторожны с блендером

Измельчение льда в блендере, который не предназначен для этого, может привести к повреждению ножей или даже двигателя. Важно использовать блендер только для продуктов, для которых он был разработан.

Кроме того, перемолка горячих продуктов может создать опасное давление в чаше блендера, что может привести к трещинам или даже взрыву. Для безопасности всегда давайте продуктам остыть перед смешиванием.