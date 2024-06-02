Почему мужчины заводят любовниц и можно ли это предотвратить: очень правдивый ответ эксперта

Измена - это, по мнению многих людей, самое худшее, что может произойти в отношениях. И часто бывает так, что самый близкий человек не просто изменяет, а фактически заводит еще одни отношения, но на стороне. Казалось бы, брак крепкий, ссор нет, подрастают дети, но у любимого появилась еще одна женщина. Почему?

В мире, где верность иногда кажется такой же редкой, как честный политик, вопрос "почему мужчины заводят любовниц?" может звучать риторически. Но не волнуйтесь, мы здесь собрались для того, чтобы разложить все по полочкам - с юмором, конечно, потому что без него как-то грустно в последнее время.

Первое и самое важное: мужчины не заводят любовниц потому, что они злые. Нет, это скорее потому, что они… скучают. Да, скука - это тот самый вор, который крадет счастье из брака, как и карманник крадет кошельки.

Мужчина может иметь все: любящую жену, детей, которые не забывают о Дне отца (хотя мало кто вообще знает, что есть такой день), и даже собаку, которая не лает на соседей. Но если он чувствует, что его жизнь стала предсказуемой, как погода во Львове, он может начать искать приключения на свою… ну вы знаете куда.

Теперь ко второму вопросу: можно ли предотвратить измену? Это уже сложнее, чем найти место для парковки в центре города в пятницу вечером. Но не все так безнадежно.

"Ключ к верности может лежать в постоянном обновлении отношений. Это не значит, что вам нужно устраивать экстремальные свидания на краю вулкана каждую неделю. Просто держите искру живой, устраивайте сюрпризы, иногда меняйте рутину. Возможно, даже устройте романтический ужин… в гараже? Почему бы и нет?" – объясняет эксперт.

Запомните, любовницы - это не всегда ответ на проблемы в отношениях. Иногда они могут быть просто… ну, как говорится, "лишней головной болью".

"Так что, возможно, лучше вложить немного усилий в свои основные отношения, чем искать приключения на стороне. И помните, если вы все же решили устроить романтический ужин в гараже, не забудьте выключить двигатель автомобиля. Безопасность превыше всего!" - советует Виталий Курсик.