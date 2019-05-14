Кхалісі, Санса і Дайенерис: серіал "Гра престолів" побив новий рекорд

Імена персонажів із серіалу "Гра престолів" стають все більш популярними в американських батьків. Вони реєструють дітей з іменами улюблених героїв. Про це повідомляє видання Business Insider з посиланням на дані Служби соціального забезпечення США.

За даними Служби соціального забезпечення США, тільки за 2018 року в Америці було зареєстровано 560 дівчаток з ім'ям Кхалісі. Для порівняння, у 2017 році таких дівчаток було на 100 менше. У перекладі з вигаданої мови дотракійців, Кхалісі означає "королева".

У 2014 році ім'я Кхалісі увійшло в число найкращої тисячі імен для дівчаток.

Редактор видання Bloomberg Нік Тернер зазначив на своїй сторінці в Twitter, що ім'я Кхалісі в США зараз більш популярне серед дівчат, ніж Глорія, Енн або Джулі.

Кхалісі (Кадр із серіалу "Гра Престолів")

На честь молодшої дочки Неда Старка Арьї - в 2018 році було названо шокуюче число дівчаток – 2545 новонароджених. З урахуванням того, як розвиваються події в серіалі, в 2019 році це ім'я поб'є і свій попередній рекорд. За вісім років ця цифра зросла від 273 до 2545.

Арья Старк (Кадр із серіалу "Гра престолів")

Також популярними стали ім'я королеви Дайенерис Таргаріен, ім'я старшої дочки Неда Старка – Санси і навіть ім'я королеви Семи Королівств – Серсеї.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що актриса, яка виконала роль Санса Старк, зробила несподіване зізнання.

А також розповідали про те, що зірка "Ігри престолів" розповіла секрет однієї з сцен.