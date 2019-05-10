Це було огидно: зірка "Гра престолів" зробила зізнання

Софі Тернер (Getty Images)

Софі Тернер відверто розповіла про свої жертви заради серіалу

Зірка серіалу "Гра престолів" Софі Тернер, яка виконала роль Санси Старк, розповіла на які жертви їй довелося піти заради зйомок у шоу.

Софі Тернер зізналася, що заради того, щоб виглядати природно в кадрі, їй майже на два роки довелося скоротити використання шампуню та інших засобів для волосся. У фільмі Санса Старк повинна була виглядати розпатланою і її волосся повинні були мати немитий вигляд. З сальних локонів стилісти споруджували хитромудрі зачіски і коси.

"У п'ятому сезоні мене попросили перестати мити голову, і це було дійсно огидно. Пізніше я почала носити перуку і змогла робити з волоссям, що захочу. Але так, пару років я жила з жахливо жирним волоссям", - розповіла Софі Тернер.

Софі Тернер зізналася, на які жертви пішла заради серіалу "Гра престолів" (Колаж РБК-Україна)

В одному з інтерв'ю вона зізналася, що крім цього, у неї були проблеми з волоссям через те, що Санса Старк довгий час була рудоволосою, а Софі Тернер – блондинка і актрисі протягом кількох років довелося постійно перефарбовуватися в рудий колір, що призвело до того, що волосся стало пошкоджені і ламке.

"Голова свербіла жахливо, з часом волосся просто почало випадати", - зізналася актриса.

Після того, як їй зробили перуку для зйомок, Софі Тернер повернулася до свого колишнього кольору волосся і кинула багато сил на те, щоб привести свою шевелюру в порядок. Витравити яскравий рудий колір виявилося непросто і їй довелося неодноразово висвітлювати волосся.

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