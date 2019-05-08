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Просив не реготати: зірка "Гри престолів" розповіла секрет однієї з сцен

STYLERФільми і серіали    08.05.2019 - 21:45
Просив не реготати: зірка "Гри престолів" розповіла секрет однієї з сцен
Зірка "Гри престолів" розкрила секрет (Колаж РБК-Україна)

Гвендолін Крісті розповіла про свої стосунки з актором Миколою Костер-Вальдау

Зірка серіалу "Гра Престолів" Гвендолін Крісті, яка зіграла жінку-лицаря Брієнну Тарт, прокоментувала постільні сцени у четвертій серії восьмого сезону шоу. Вона дала невеличке інтерв'ю для видання Entertainment Weekly, в якому розповіла про свої стосунки з Миколою Костер-Вальдау, який зіграв роль Джеймі Ланністера.

Гвендолін Крісті вважає, що епізод любовних відносин з Джеймі Ланнистером зробив її героїню більш глибокою. У попередніх сезонах актриса не знала, як буде розвиватися доля її героїні і вона впевнена, що Бриенні Тарт такий розвиток пішлов на користь.

Просив не реготати: зірка &quot;Гри престолів&quot; розповіла секрет однієї з сцен

Брієнна Тарт і Джеймі Ланністер (Кадр із серіалу "Гра престолів")

"Мені здавалося, було важливо побачити момент, як Брієнна приймає це рішення. Брієнна — незаймана. Наскільки ми знаємо, раніше вона не перебувала в романтичних або сексуальних відносинах. У книгах цей персонаж спить у своїх обладунках, щоб захистити себе. Важливо, що вона вирішила дослідити життя в такому ключі і отримати подібний досвід", - розповіла Гвендолін Крісті і зізналася, що перед зйомками Микола Костер-Вальдау надіслав їй повідомлення з смайликами, що сміються. Однак він попросив її бути професіоналкою на знімальному майданчику і не сміятися під час роботи.

Просив не реготати: зірка &quot;Гри престолів&quot; розповіла секрет однієї з сцен

Гвендолін Крісті в ролі Бриенны Тарт (Кадр із серіалу "Гра престолів")

"Це дає можливість досліджувати всі елементи її життя. Вона не просто жінка, яка може неймовірно добре боротися і якій більше нічого не потрібно. Вона жінка, вона людина, вона блискуче б'ється, але при цьому у неї є потреба у спілкуванні і чуттєвій любові", - сказала Гвендолін Крісті.

Вона додала, що сама хвилююча сцена в серіалі для неї стала та, де її героїню посвятили в лицарі.

Просив не реготати: зірка &quot;Гри престолів&quot; розповіла секрет однієї з сцен

Гвендолін Крісті (instagram.com/got_ip)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зірці "Гри престолів" батьки поставили дивну заборону.

А також розповідали про те, що у четвертій серії "Гри престолів" знайшли киноляп.

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