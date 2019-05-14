Кхалиси, Санса и Дайенерис: сериал "Игра престолов" побил новый рекорд

Имена персонажей из сериала "Игры престолов" становятся все более популярными у американских родителей. Они регистрируют детей с именами полюбившихся героев. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на данные Службы социального обеспечения США.

По данным Службы социального обеспечения США, только за 2018 года в Америке было зарегистрировано 560 девочек с именем Кхалиси. Для сравнения, в 2017 году таких девочек было на 100 меньше. В переводе с вымышленного языка дотракийцев, Кхалиси означает "королева".

В 2014 году имя Кхалиси вошло в число лучшей тысячи имен для девочек.

Редактор издания Bloomberg Ник Тернер отметил на своей странице в Twitter, что имя Кхалиси в США сейчас более популярно среди девушек, чем Глория, Энн или Джули.

Кхалиси (Кадр из сериала "Игра Престолов")

В честь младшей дочери Неда Старка – Арьи – в 2018 году было названо шокирующее число девочек – 2545 новорожденных. С учетом того, как развиваются события в сериале, в 2019 году это имя побьет и свой предыдущий рекорд. За восемь лет эта цифра взлетела от 273 до 2545.

Арья Старк (Кадр из сериала "Игра престолов")

Также популярными стали имя королевы Дайенерис Таргариен, имя старшей дочери Неда Старка – Сансы и даже имя королевы Семи Королевств – Серсеи.

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