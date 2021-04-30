ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кличко розповів, коли у школах Києва закінчиться навчальний рік: вірус став більш агресивним

Новость на русском → Київ, П'ятниця 30 квітня 2021 15:10
Кличко розповів, коли у школах Києва закінчиться навчальний рік: вірус став більш агресивним Фото: школи в Києві не продовжуватимуть навчальний рік (Jeff J Mitchell / Getty Images)
Автор: Styler

Навчальний процес у школах Києва не продовжуватимуть на літо. Школи та садочки столиці відкриються з 5 травня.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

"Навчальний процес у школах Києва не подовжуватимуть на літо. Учні, як і зазвичай, завершать навчальний рік наприкінці травня. Оскільки під час локдауну заняття відбувалися дистанційно, за затвердженою програмою", - повідомив Кличко.

Також він додав, що 5 травня в Києві відновлять навчальний процес у школах, садках, закладах професійно-технічної освіти, коледжах і вищих навчальних закладах.

Усі керівники навчальних закладів столиці отримали наказ щодо посиленої дезінфекції і регулярного провітрювання приміщень.

"Хочу окремо звернутися до батьків. Будьте уважними до здоров’я своїх дітей. За перших симптомів захворювання - звертайтеся до сімейного лікаря. І пояснюйте дітям необхідність дотримання простих, але таких важливих правил. Бо, як бачимо, вірус став більш агресивним і до дітей. Багато з них почали хворіти у більш тяжкій формі і з ускладненнями", - наголосив мер Києва.

Нагадаємо, з 1 травня Київ послаблює карантин. Зокрема, у столиці відміняють спецперепустки в громадському транспорті, відновлять роботу заклади торгівлі, ТРЦ, ринки, ярмарки, кафе, ресторани та фітнес-центри.

Раніше ми писали, що в Україні через пандемію змінилися умови зарахування до перших класів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Київ школа Карантин
LITE
Сьогодні Страсна п'ятниця: що категорично не можна робити, прикмети
Сьогодні Страсна п'ятниця: що категорично не можна робити, прикмети