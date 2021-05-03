Для карантину: в українські школи закупили понад 400 тисяч гаджетів
Уряд розподілив майже мільярд гривень для боротьби з наслідками коронавірусу у школах. Зокрема кошти пішли на закупівлю ноутбуків для вчителів для дистанційного навчання.
Про це йшлося в ефірі телеканалу "Дом".
Як зазначив заступник міністра освіти з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Артур Селецький, рік тому вчителі не мали такої можливості забезпечити рівень дистанційного викладання, як сьогодні.
"За цей період, за ці короткі вісім місяців багато чого зроблено. Впроваджено електронні щоденники і журнали, ними вже користуються понад 300 шкіл. Вони безкоштовні", - сказав він.
За даними Міносвіти, у школи вже закупили понад 400 тисяч одиниць техніки. У деяких київських школах техніку навіть можуть надавати учням, у яких немає своїх гаджетів.
Щоб карантинні обмеження не впливали на навчальний процес, в планах у МОН також є розвиток Всеукраїнської школи онлайн. На платформі вже доступні майже дві тисячі уроків.
Згодом уроки будуть і з субтитрами російською мовою для дітей з тимчасово непідконтрольних Україні територій.
Нагадаємо, в Києві школи та дитячі сади теж відновлюють свою роботу з 5 травня. Також навчальний процес у школах Києва не продовжуватимуть на літо.
Раніше ми писали, що в Україні через пандемію змінилися умови зарахування до перших класів.