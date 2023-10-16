Кейт Миддлтон удивила нарядом от дешевого бренда (фото)
Кейт Миддлтон не перестает удивлять своим вкусом и изысканными образами, на которые принцесса не всегда тратит большие деньги. Иногда она выбирает довольно простые бренды, например, как Zara.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как принцесса Уэльская посетила матч по регби в наряде от дешевого, но популярного бренда одежды.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Daily Mail, Instagram Кейт Миддлтон.
Дешевый наряд Кейт Миддлтон
Принцесса всегда очень тщательно выбирает свои наряды, которые впоследствии обсуждают модные критики и СМИ. У нее есть свой стиль, которому она очень редко изменяет. Кейт Миддлтон любит носить деловые костюмы.
На матч сборных Англии и Фиджи в рамках четвертьфинала чемпионата мира по регби во Франции принцесса Уэльская надела белый твидовый пиджак стоимостью 30 фунтов стерлингов от бренда Zara, украшенного золотыми пуговицами. Эту деталь гардероба Кейт любит комбинировать с черными брюками-клеш. В этом случае она выбрала брюки от бренда Roland Mouret. А дополнила образ классическими туфлями лодочками от Russell & Bromley в тон и сумкой от Chanel.
Кейт Миддлтон в наряде от дешевого бренда (фото: Getty images)
В целом Кейт считают одной из самых больших поклонниц твидовых пиджаков. Новый выход принцессы Уэльской тому доказательство. Но принцесса и раньше очень часто появлялась именно в твидовых блейзерах разного цвета.
Также на руке принцессы было замечено кольцо, доставшееся ей от принцессы Дианы.И часы, которые придают образу дипломатичности.
Игра проходила на стадионе "Стад де Марсель", и перед началом матча Кейт Миддлтон показала всю красоту и изысканность своего образа, во время встречи с делегатами, включая Бенуа Пайана, мэра французского города, а также президента Английского футбольного союза по регби Роба Брайерса и сэра Билла Бомонта, председателя правления Мирового регби.
Следует отметить, что принцесса Уэльская очень искренне радовалась успехам команды и не скрывала своих эмоций и удовольствия от процесса игры, пока наблюдала на трибунах.
Кейт Миддлтон в наряде от дешевого бренда (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
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