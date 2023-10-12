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Кейт Миддлтон продемонстрировала трендовый костюм этой осени

Четверг 12 октября 2023 14:07
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Кейт Миддлтон продемонстрировала трендовый костюм этой осени Кейт Миддлтон показала трендовый наряд (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Кейт Миддлтон очень любит одеваться по последним трендам, поэтому не удивительно, что ее новый образ стал идеальным отражением модных тенденций этой осени.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, в каком наряде Кейт Миддлтон посетила университет Ноттингем-Трент и пообщалась со студентами о ментальном здоровье.

При подготовке материала были использованы источники: Daily Mail.

Образ Кейт Миддлтон

В этот раз принцесса очаровала аудиторию надев кремовый трикотажный топ от бренда Sezane за 110 фунтов стерлингов и юбку в тон за 135 фунтов стерлингов в сочетании с туфлями от бренда Russell and Bromley.

В таком образе мать троих детей, которая выглядит просто идеально в облегающей юбке, встретилась со студентами и королевскими поклонниками.

Кстати, Кейт рассказала студентам о своей сильной любви к спорту. В частности, она отметила, как пробовала хоккей и теннис в Сент-Эндрюсе, где познакомилась со своим нынешним мужем принцем Уильямом.

Кейт Миддлтон продемонстрировала трендовый костюм этой осени

Трендовый образ Кейт Миддлтон (фото: Getty images)

Неудивительно, что с такой жаждой к спорту и здоровому телу Миддлтон имеет прекрасную фигуру, которую удачно подчеркивают ее наряды.

В этот раз принцесса решила отдохнуть от строгих костюмов, которые она выбирала во время своих последних публичных мероприятий. Но этот спокойный и почти обыденный образ Кейт очень подходит.

Детализация образа Кейт Миддлтон

К тому же к своему элегантному костюму она подобрала туфли лодочки верблюжьего цвета и очень изящные и элегантные серьги с жемчугом в форме капли.

Свой образ Мидлтон дополнила кремовой сумкой Mini Holly Bag от бренда Tusting стоимостью 365 фунтов стерлингов. И именно с этой сумкой принцесса попала на очень удачные кадры СМИ.

Кейт Миддлтон продемонстрировала трендовый костюм этой осени

Трендовый образ Кейт Миддлтон (фото: Getty images)

Следует отметить, что в таких простых, но очень трендовых нарядах принцессу можно увидеть не часто, ведь она посещает очень серьезные и дипломатические встречи и мероприятия. Где, конечно, есть определенный дресс-код, под который должны подстраиваться даже принцесса Уэльская вместе с мужем Уильямом.

Кейт Миддлтон продемонстрировала трендовый костюм этой осени

Трендовый образ Кейт Миддлтон (фото: Getty images)

Ранее мы рассказывали о том, что Кейт Миддлтон вышла в свет в солнечном образе и серьгах с трагической историей.

А также писали о том, чтоКейт Миддлтон сделала то, что от нее никто не ожидал.

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Кейт Миддлтон тренди