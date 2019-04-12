Кейт Міддлтон змінить Єлизавету ІІ на троні: перші подробиці

Кейт Міддлтон останнім часом кардинально змінила свою поведінку і навіть гардероб. Як стверджує дослідник-історик королівської сім'ї Ребекка Лонг, герцогиня Кембриджська готується стати королевою Великобританії. Про це йдеться в її інтерв'ю для порталу US Weekly.

Зв'язок між Кейт Міддлтон і королевою Єлизаветою протягом багатьох років розвивався і процвітав, а після переїзду принца Вільяма і Кейт з Норфолка в Кенсінгтонський палац між ними запанувала справжня дружба.

Ребекка Лонг розповіла, що вони часто разом п'ють післяобідній чай і королева явно взяла Кейт Міддлтон під свою опіку. Ще одне джерело з оточення королівського палацу повідомило, що Єлизавета II почала підготовку герцогині Кембриджської до того, щоб вона стала королевою.

Майбутня королева Великобританії Кейт Міддлтон (GettyImages)

Вони разом з'являються на урочистих заходах і громадськість відзначає теплоту в їх спілкуванні, а також те, що герцогиня Кембриджська стала уважніше ставитися до свого гардеробу.

"Кейт потроху бере на себе нові зобов'язання за останні роки, щоб не вдарити в бруд обличчям, коли прийде час. Вільям і Кейт — улюблені народом члени королівської сім'ї, люди були б раді побачити їх на троні", - розповіла Ребекка Лонг.

Королева Єлизавета готує собі наступницю (GettyImages)

Інсайдери відзначають, що зовсім скоро настане той момент, коли королева піде у відставку і трон перейде спочатку до принца Чарльзу, а потім і до його сина – принца Вільяма.

З урахуванням того, що принц Чарльз і його друга дружина Камілла не користуються любов'ю у британців, після відставки королеви корона дуже швидко перейде її онукові і його дружині.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в сім'ї Кейт Міддлтон і принца Вільяма розгорівся скандал через зраду.

А також ми розповідали про те, що Кейт Міддлтон і принц Вільям втомилися від постійної уваги до свого життя.