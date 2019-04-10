Вільям зраджує Кейт Міддлтон: розгорівся гучний скандал

Вільяма звинуватили в зраді Кейт Міддлтон (колаж РБК-Україна)

Принца Вільяма звинуватили в зраді Кейт Міддлтон

Навколо Кейт Міддлтон і принца Вільяма розгорівся новий гучний скандал - британські ЗМІ пишуть, що принц зраджував своїй дружині. І це незважаючи на те, що пара з 2011 року одружена, виховує трьох дітей, а Кейт постійно твердить про те, що не проти б народити ще одного малюка.

Так, як тільки Кейт Міддлтон і принц Вільям зізналися, що втомилися від постійної уваги, журналісти обрушилися на королівську сім'ю з новою силою. Видання The Hollywood Gossip з посиланням на джерела пише, що 36-річний принц кілька років тому зрадив Кейт Міддлтон з її колишньою найкращою подругою - моделлю, світською левицею і аристократкою Роуз Ханбері.

Роуз Ханбері (фото: Getty Images)

"Вільям зрадив Кейт, коли вона була вагітна третьою дитиною, принцом Луї. Герцогиня через вагітність не могла приділяти належної уваги своєму чоловікові", - розповіло джерело.

Після того, як чутки про зраду дійшли до Міддлтон, вона провела серйозну розмову з чоловіком. Правда Вільям попросив дружину не звертати уваги на чутки. Кейт повірила принцові, але все ж наказала йому припинити спілкуватися з Ханбері.

Цікаво, що представники королівської сім'ї до недавніх пір ніяк не коментували чутки про зраду Вільяма. Але 10 квітня адвокати принца повідомили, що інформація в ЗМІ з приводу невірності спадкоємця престолу - це "чергова газетна нісенітниця, за яку журналісти повинні відповісти за законом". Юристи вже готують позов в суд за розповсюдження недостовірної інформації та неправдивих відомостей про сім'ю принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

Принца Вільяма звинуватили в зраді Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

У той же час експерти припускають, що в королівському палаці так запереживали через те, що інформація про зраду може бути дійсно правдою, адже, кажуть джерела, "представники королівської сім'ї рідко звертають увагу на публікації преси і так гостро реагують на них, так як про них писали і набагато гірші речі".

Зазначимо, що у Кейт Міддлтон віднедавна не все так гладко в сім'ї, як хотілося б. Наприклад, кілька днів тому матір герцогині Кембриджської звинуватили в жорстокому поводженні з персоналом.

Раніше ми писали про те, що Кейт Міддлтон відверто розповіла про відносини зі своїм чоловіком і розказала, як йому з нею пощастило.