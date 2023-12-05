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Кейт Миддлтон продемонстрировала, как носить яркий брючный костюм зимой

Вторник 05 декабря 2023 21:10
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Кейт Миддлтон продемонстрировала, как носить яркий брючный костюм зимой Кейт Миддлтон (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Кейт Миддлтон очень любит носить именно классические костюмы в разных цветах. Но она довольно редко выбирает нейтральные цвета.

О том, какого цвета Кейт Миддлтон выбрала костюм для открытия детской больницы, говорит РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Daily Mail.

Кейт Миддлтон показала, как носить яркий костюм зимой

На днях принцесса Уэльская посетила открытие детской больницы в довольно ярком цвете - морская волна. Цвет очень насыщенный, красивый и глубокий. В целом, для Кейт это совсем не удивительный выбор, поскольку она любит такие оттенки.

Жена Уильяма почти всегда для деловых встреч выбирает брючные костюмы, поскольку они подчеркивают дипломатичность, серьезность намерений принцессы, элегантность и ее особый королевский статус.

В общем зимой довольно трудно подобрать верхнюю одежду, которая будет подходить к классическому брючному костюму, но ей это удается. Возможно, так положительно на формирование Миддлтона влияет климат, который является достаточно теплым.

Исходя из того, что королевское лицо разгуливает на улице в самом костюме, можно сделать вывод, что зимняя погода пока не добралась до Британии.

Кейт надела жакет и брюки цвета морская волна, а также подобрала блузку под костюм такого же оттенка. Свой простой и одновременно яркий образ Миддлтон дополнила синими туфлями лодочками, которые также выглядят ярко.

Кейт Миддлтон продемонстрировала, как носить яркий брючный костюм зимойКейт Миддлтон продемонстрировала, как носить яркий брючный костюм зимой

Кейт Миддлтон в ярком костюме (фото: Getty images)

Символизм цвета морская волна

Название данного оттенка происходит от представления глубины, мощи и покоя воды, пронизанной солнечным светом. А сам цвет считают королевским из-за его любопытства, неоднозначности и глубины, которую не так просто можно рассмотреть с первого взгляда.

Поэтому неудивительно, что жена принца Уильяма довольно часто выбирает такие глубокие и насыщенные цвета для деловых встреч и вечерних образов.

Ранее мы рассказывали о том, что Кейт Миддлтон показала, как стильно соединить трендовую юбку с черной водолазкой.

Также читайте наш материал о том, как принцесса Уэльская впервые надела тиару королевской династии.

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