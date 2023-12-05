Кейт Миддлтон продемонстрировала, как носить яркий брючный костюм зимой
Кейт Миддлтон очень любит носить именно классические костюмы в разных цветах. Но она довольно редко выбирает нейтральные цвета.
О том, какого цвета Кейт Миддлтон выбрала костюм для открытия детской больницы, говорит РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Daily Mail.
Кейт Миддлтон показала, как носить яркий костюм зимой
На днях принцесса Уэльская посетила открытие детской больницы в довольно ярком цвете - морская волна. Цвет очень насыщенный, красивый и глубокий. В целом, для Кейт это совсем не удивительный выбор, поскольку она любит такие оттенки.
Жена Уильяма почти всегда для деловых встреч выбирает брючные костюмы, поскольку они подчеркивают дипломатичность, серьезность намерений принцессы, элегантность и ее особый королевский статус.
В общем зимой довольно трудно подобрать верхнюю одежду, которая будет подходить к классическому брючному костюму, но ей это удается. Возможно, так положительно на формирование Миддлтона влияет климат, который является достаточно теплым.
Исходя из того, что королевское лицо разгуливает на улице в самом костюме, можно сделать вывод, что зимняя погода пока не добралась до Британии.
Кейт надела жакет и брюки цвета морская волна, а также подобрала блузку под костюм такого же оттенка. Свой простой и одновременно яркий образ Миддлтон дополнила синими туфлями лодочками, которые также выглядят ярко.
Кейт Миддлтон в ярком костюме (фото: Getty images)
Символизм цвета морская волна
Название данного оттенка происходит от представления глубины, мощи и покоя воды, пронизанной солнечным светом. А сам цвет считают королевским из-за его любопытства, неоднозначности и глубины, которую не так просто можно рассмотреть с первого взгляда.
Поэтому неудивительно, что жена принца Уильяма довольно часто выбирает такие глубокие и насыщенные цвета для деловых встреч и вечерних образов.
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