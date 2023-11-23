Принцесса Уэльская впервые надела тиару королевской династии, которую мир не видел с 1930 года

Кейт Миддлтон умеет удивлять публику своими интересными элементами образов. Не секрет, что она любит воплощать образы принцессы Дианы. Но иногда женщина добираеся и до вещей других членов королевской династии.

О том, по какой причине принцесса надела тиару покойной царицы Розы Стратмор, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на издания People , The Court Jeweller и Instagram- страницу поклонников принцессы.

Кейт Миддлтон надела тиару покойной царицы Розы Стратмор

41-летняя принцесса Уэльская посетила государственный банкет в Букингемском дворце, который является частью государственного визита президента Республики Корея Юн Сук Йо и первой леди Ким Кеон Хи. Она присоединилась к королю Чарльзу, королеве Камилле, принцу Уильяму и другим членам королевской семьи.

Жена Уильяма была одета в длинное платье молочного цвета, украшенное камнями и синей лентой через плечо.

Стоит сказать, что платье очень подходит принцессе. В нем она выглядит как настоящая невеста с 19-го века. В это время такие платья были основой женского гардероба и демонстрировали сдержанную красоту и элегантность.

В честь этого события Кейт решила надеть еще тиару, которую никто не трогал с 1930 года, этот цветочный головной убор является частью коллекции Королевы-матери и принадлежит царице Розе Стратмор.

Кейт Миддлтон одела тиару цирицы Сретморт (фото: instagram.com/katemiddletonprincessofwales)

Исторические данные о тиаре, которую одела Кейт

По данным The Court Jeweller, название аксессуара произошло от имени отца королевы-матери, который был графом Стратмор и Кингхорн и подарил украшение на свадьбу, когда она вышла замуж за принца Альберта - будущего короля Георга VI и отца королевы Елизаветы.

Известно, что королева Елизавета II унаследовала тиару от матери в 2002 году, но она никогда не носила ее публично при жизни. В течение многих лет ее упоминали как возможную свадебную диадему для разных королевских невест, но она находилась в тени до 2023 года, пока ее не коснулась рука принцессы Уэльской.

Кейт Миддлтон одела тиару цирицы Сретморт (фото: instagram.com/katemiddletonprincessofwales)