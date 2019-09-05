Кейт Міддлтон і принц Вільям змінили прізвище дочки: що сталося

Принцеса Шарлотта, дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма, якій у травні 2019 року виповнилося чотири роки, змушена змінити прізвище, так як в четвер, 5 вересня, вона пішла в школу. Для навчання їй вибрали лондонський навчальний заклад Thomas's Battersea, в якому також навчається і її старший брат, принц Джордж. Про це пише видання Hello!

Кейт Міддлтон і принц Вільям відвели дітей в школу (Фото: instagram.com/kensingtonroyal)

За навчання принцеси Шарлотти герцоги Кембриджські будуть платити менше, ніж за навчання принца Джорджа, так як їм покладена знижка за другу дитину.

Однак юній принцесі доведеться змінити офіційне прізвище всіх членів королівської сім'ї на більш просте. Тепер вона стані не Шарлотта Маунбаттен-Віндзор, а Шарлотта Кембридж.

Як зазначають у виданні, це королевська традиція – міняти дітям прізвища при вступі в школу. Принц Вільям, батько Шарлотти, а також принц Гаррі, його брат, під час навчання носили прізвище Уельс.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми (Фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Старший брат Шарлотти, принц Джордж, також змінив прізвище при вступі в школу, і така ж доля чекає і наймолодшого сина Кейт Міддлтон і принца Вільяма принца Луї - при вступі до школи він стане Луї Кебриджем. Прізвище створено від титулу батьків – герцогів Кембриджських.

А от син Меган Маркл і принца Гаррі – малюк Арчі, швидше за все міняти прізвище при вступі в школу не буде, так як у нього немає ніяких титулів. В його шкільних документах він буде вказано також, як і у свідоцтві про народження – Арчі Маунбаттен-Віндзор.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 4-річна дочка Кейт Міддлтон показала непристойний жест.