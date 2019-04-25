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Довго придивлялися: принц Вільям міг одружитися не на Кейт Міддлтон

STYLERЖиття    25.04.2019 - 13:54
Довго придивлялися: принц Вільям міг одружитися не на Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон (Getty Images)

Кейт Міддлтон розлучилася з принцом Вільямом через багато років стосунків

Кейт Міддлтон і принц Вільям могли розлучитися ще до офіційного оголошення про заручини і весілля могло не відбутися. Вони познайомилися в університеті в 2002 році і лише через 8 років принц Вільям вирішив зробити Кейт Міддлтон пропозицію.

Колишній радник принцеси Діани міс Френк вважає, що принц Вільям довго придивлявся до Кейт, так як вони зовсім різні за характером. Він хотів переконатися, що з Кейт Міддлтон вийде правильна дружина для нього. Міс Френк розповіла, що герцог і герцогиня Кембриджські – повні протилежності.

"Кажуть, що протилежності притягуються. Я думаю, що принцу Вільяму потрібна його власна скеля, його власна сила, що врівноважує. Кейт Міддлтон за роки, які вони провели разом, змогла для нього такою стати", - вважає міс Френк.

Довго придивлялися: принц Вільям міг одружитися не на Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон і принц Вільям (Getty Images)

Кейт Міддлтон і принц Вільям познайомилися в 2002 році і у них зав'язалися стосунки, але у 2007 році пара розлучилася. Як стверджують джерела – тому, що вони роз'їхалися в різні міста і преса практично заклювала Кейт Міддлтон.

Проте через деякий час вони відновили відносини, при чому ініціатором, за словами джерел, стала сама Кейт. А в 2010 році принц Вільям зробив їй пропозицію під час спільної поїздки в заповідник Лева Уайлдлайф Консерванси в Кенії. Весілля відбулося через півроку, в кінці квітня 2011 року.

Довго придивлялися: принц Вільям міг одружитися не на Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон (Getty Images)

Кандидатура Кейт Міддлтон була схвалена королевою Єлизаветою II, і після того, як пара розлучилася в 2007 році, вона переживала, що онук знайде менш підходящу пару.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кейт Міддлтон можливо серйозно хвора.

А також розповідали про те, що Кейт Міддлтон серйозно образила Меган Маркл.

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