Кейт Миддлтон попала в скандал из-за нового фото с детьми: при чем здесь фотошоп

Кейт Миддлтон извиняется за использование фотошопа

Ведущие информагентства мира, Reuters и Associated Press, отозвали ранее распространённую фотографию принцессы Уэльской Кейт с детьми, поскольку обнаружили признаки цифровой манипуляции.

Это была первая официальная фотография принцессы Уэльской, опубликованная Кенсингтонским дворцом после перенесенной ею в январе операции.

Кейт Миддлтон с детьми (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

На фото, сделанном ее мужем Уильямом, Кейт окружена детьми. На первый взгляд, это обычное семейное фото, но есть нюанс, за который принцессе пришлось извиняться.

Дело в том, что информагентства обнаружили на фотографии непоследовательность в положении руки принцессы Шарлотты. Кенсингтонский дворец отказался прокомментировать ситуацию.

А вот сама Миддлтон официально извиняется за фото, которое они вчера опубликовали Говорит, что как любой фотограф-любитель любит играть с фотошопом, поэтому так неудобная ситуация и случилась.

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Выходит, Кейт взяла удар на себя и написала, что как и многие фотографы, иногда экспериментирует с редактированием и извиняется за эту ситуацию

Напомним, что это уже не первая ситуация, где семья принца и принцессы Уэльских попадает в скандал из-за фотографий с детьми, ведь семейная новогодняя открытка также была очень отфотошоплена и где-то потерялись части тела их сына.

