Кейт Миддлтон попала в неприятную ситуацию из-за дешевого пиджака

Кейт Миддлтон всегда очень тщательно выбирает свои наряды. Образы принцессы Уэльской изысканны, уместны и невероятно красивы. Но иногда и у нее бывают конфузы.

Конфуз Кейт Миддлтон из-за пиджака

Кейт Миддлтон попала в модный скандал во время присутствия на Кубке мира по регби. Для появления на спортивном событии, принцесса Уэльска выбрала белый твидовый пиджак от недорогого бренда Zara. Об этом мы писали в материале: Кейт Миддлтон удивила нарядом от дешевого бренда.

Но главной проблемой стало не то, что пиджак принцессы не из дорогих брендов. А то, что рядом с ней на трибунах сидела жена бывшего игрока и нынешнего президента Всемирной ассоциации регби Билла Бомонта - Хиллари Бомонт в таком же пиджаке.

Это однозначно совпадение, но проблема в том, что Кейт и Хиллари болели на одной трибуне и между ними был только один человек. Именно поэтому одинаковые пиджаки, а они еще и белого цвета, который выделяется среди других, были очень заметны.

Конечно, Кейт Миддлтон не показала своей реакцией удивление или негодование. Однако все мы знаем, как реагируют женщины на то, что у кого-то рядом есть такой же наряд, как и у них.

Кейт Миддлтон попала в модный скандал (фото: Getty images)

К счастью, образы Миддлтон и Бомонт совпадали не на 100%. Ведь Хиллари выбрала брюки белого цвета, в отличие от Кейт, у которой брюки были черного цвета.

А также у леди Бомонт под пиджаком была черно-белая блузка в узор. А это совсем не похоже на стиль принцессы Уэльской, поскольку она чаще всего выбирает однотонные базы. Поэтому сильно переживать Кейт не стоит.

Но местные СМИ уже описали этот маленький конфуз принцессы Уэльской во всех ярких красках. Но Кейт не привыкать к таким обсуждениям о себе и своей жизни в целом. Она ведь очень публичная личность и уже пережила много сплетен на свой счет.