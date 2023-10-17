Кейт Миддлтон и принц Уильям не посетили 18-летие принца Датского: в чем причина

Принц Датский Кристиан в честь своего совершеннолетия устроил невероятно красивую церемонию, на которой присутствовали почти все члены королевской семьи. Но принц и принцесса Уэльские не приехали.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, почему Кейт Миддлтон и принц Уильям не посетили празднование Дня рождения принца Датского.

Принц Датский Кристиан громко отметил свое 18-летие

Это было одно из самых ярких событий светского календаря в этом году, когда члены королевской семьи со всей Европы собрались в Копенгагене, чтобы отпраздновать 18-й день рождения принца Кристиана.

Дизайнерские платья, тиары, белые перчатки, шампанское, военный оркестр - все очень гламурно и красиво. После ужина вся королевская семья танцевала под датского рэпера Benjamin Hav.

Яркий концерт в замке был возможностью для будущих королей и королев встретиться друг с другом, но старших членов британской королевской семьи не было видно.

Празднование 18-летия принца Датского Кристиана (фото: instagram.com/detdanskekongehus)

Это не первый случай, когда такие лица, как король Чарльз, королева Камилла, принц и принцесса Уэльски, королевская принцесса, герцог и герцогиня Эдинбургская, отсутствуют на праздновании, которое проводит европейская королевская семья.

Почему Кейт Миддлтон и принц Уильям не приехали на День рождения принца Датского

Бывший пресс-секретарь усопшей королевы Елизаветы II Дики Арбитер сказал FEMAIL, что, вероятно, в отсутствии британских членов королевской семьи на торжествах их европейских коллег обвиняют напряженный график и сокращенную монархию.

Хотя на самом деле непонятно, были ли Кейт и Уильям и другие высокопоставленные члены британской королевской семьи - приглашены на вечеринку по случаю 18-летия принца Кристиана.

Но Дики заметил, что вряд ли приглашение было принято из-за напряженного графика британской королевской семьи.

"Королевские дневники, как правило, планируются через шесть-семь месяцев вперед", - сказал Дики Арбитер.

Празднование 18-летия принца Датского Кристиана (фото: instagram.com/detdanskekongehus)